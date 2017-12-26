Боевой НЛО попал на камеры МКС

Видеозапись, полученная с камер, расположенных на внешней части МКС, появилась на просторах сети. На ней запечатлена запись странного объекта, который приверженцы околонаук вроде уфологии окрестили, как боевой НЛО.

После того, как видеозапись появилась на просторах сети, уфологи предположили, что странный объект инопланетного происхождения, который, помимо всего прочего, намеревается совершить в враждебные действия, а сейчас к ним готовится. Эксперты в области уфологии незамедлительно решили распространять ролик по сети, комментируя это с помощью истории о том, что смогли увидеть уникальный боевой НЛО.

Пользователи действительно могут увидеть странный объект, но является ли он инопланетным кораблем, можно смело подвергнуть сомнению. По традиции сотрудники правительственного американского ведомства NASA не дают комментариев по данному видео.

Николай Офицеров