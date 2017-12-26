NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Боевой НЛО попал на камеры МКС

Боевой НЛО попал на камеры МКС

Сегодня, 09:08
Видеозапись, полученная с камер, расположенных на внешней части МКС, появилась на просторах сети. На ней запечатлена запись странного объекта, который приверженцы околонаук вроде уфологии окрестили, как боевой НЛО.
 

Боевой НЛО попал на камеры МКС

 

После того, как видеозапись появилась на просторах сети, уфологи предположили, что странный объект инопланетного происхождения, который, помимо всего прочего, намеревается совершить в враждебные действия, а сейчас к ним готовится. Эксперты в области уфологии незамедлительно решили распространять ролик по сети, комментируя это с помощью истории о том, что смогли увидеть уникальный боевой НЛО.
 
Пользователи действительно могут увидеть странный объект, но является ли он инопланетным кораблем, можно смело подвергнуть сомнению. По традиции сотрудники правительственного американского ведомства NASA не дают комментариев по данному видео.

Николай Офицеров
Новости по теме
В США над вулканом Йеллоустоун запечатлели мерцающий НЛО
В США над вулканом Йеллоустоун запечатлели мерцающий НЛО

Находящиеся на постоянном контроле за вулканом Йеллоустоун в США, запечатлели на видео перемещающийся в воздухе неопознанный объект. Запись с камер несколько

Австралиец снял НЛО в виде полумесяца
Австралиец снял НЛО в виде полумесяца

Житель Австралии снял на видео неопознанный летающий объект в небе в виде полумесяца. Видеозапись заинтересовала многих пользователей Сети.

Уфолог выявил странный НЛО на видео с веб-камеры МКС
Уфолог выявил странный НЛО на видео с веб-камеры МКС

Уфолог выявил странный НЛО на видеоматериале, сделанном МКС. Соответствующую видеозапись он выложил на ресурсе YouTube седьмого апреля, сделав это под сетевым

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости