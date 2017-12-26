Боевой НЛО попал на камеры МКС

Боевой НЛО попал на камеры МКССегодня, 09:08
Находящиеся на постоянном контроле за вулканом Йеллоустоун в США, запечатлели на видео перемещающийся в воздухе неопознанный объект. Запись с камер несколько
Житель Австралии снял на видео неопознанный летающий объект в небе в виде полумесяца. Видеозапись заинтересовала многих пользователей Сети.
Уфолог выявил странный НЛО на видеоматериале, сделанном МКС. Соответствующую видеозапись он выложил на ресурсе YouTube седьмого апреля, сделав это под сетевым