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| | Учёные: Газировка убивает детей

Учёные: Газировка убивает детей

Сегодня, 08:28
Сладкие газированные напитки вредят организму и могут вызывать сердечно-сосудистые заболевания. Об этом рассказали европейские ученые.

Учёные: Газировка убивает детей

 

Представители континентальной ассоциации проблем ожирения, часто потребление прохладительных газированных напитков вызывает изменения в организме, которые приводят к тяжелым формам ожирения, что влечет за собой диабет, болезни сердца и другие недуги как у детей, так и у взрослых. Перебор глюкозы в организме может спровоцировать сильную нехватку витамина B1, также имеется повышенный риск распространения внесосудистого скопления жидкости, что влияет на остановку сердца.

Врачи собираются продвигать законопроект на международном уровне об ограничении калорийности в продуктах питания. Проблематично сказать, обречена ли на успех их идея так как сладкая газировка является одним из наиболее реализуемых товаров, а доход компании Coca-Cola в 2015 году составил 6 млрд долларов.
Никита Готский
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