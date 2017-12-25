Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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| | Медики раскрыли секреты настоящего оргазма

Медики раскрыли секреты настоящего оргазма

Вчера, 21:05
Эксперты по даосским практикам и китайской медицине раскрыли секреты настоящего наслаждения в постели.

Медики раскрыли секреты настоящего оргазма

 

Медики отметили, что существует комплекс дыхательных упражнений, который будет стимулировать кровообращение в тазу и организме, а также будет поднимать энергию Ци вверх по телу, тем самым провоцируя оргазм в первые 6 секунд. Мастера поделились секретной техникой дыхательных упражнений. Медики отмечают, что регулярное выполнение этого комплекса не только усилит сексуальные ощущения, но и улучшит циркуляцию крови в верхней части тела, тем самым оздоровив все внутренние органы.

Помимо самих упражнений, практики требуют, чтобы пациентки умели расслабиться и «разжать» внутренние зажимы, ведь в противном случае женщины не смогут почувствовать удовлетворение и эйфорию.
Валерия Голицына
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