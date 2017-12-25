Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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| | Итальянка не заметила гвоздь в своей груди

Итальянка не заметила гвоздь в своей груди

Вчера, 19:43
Жительница Италии, точно также как и вся ее семья, практически не ощущает боли. Причиной тому редчайшая генная мутация. 52-летняя Летиция признается, что в детстве упала грудной клеткой на гвоздь, но боли практически не ощутила. С подобными травмами тогда еще девочка сталкивалась очень часто, но дискомфорта они ей практически не доставляли.
 

 

Летиция утверждает, что она узнала о своей редчайшей генетической мутации, а позже установила, что тоже самое относится и ко всей ее семье. Они почти не чувствуют боли. Сама женщина заявила, что работает в университете Сиены и имеет профессорскую степень в области биологии. Изначально, она нашла мутацию гена типа ZFHX2 у своих родителей, а позже у детей и у внуков.
 
Из-за синдрома сильного дискомфорта она не испытывает, но искренне надеется на то, что в будущем сможет более детально изучить всю сложившуюся проблематику, что позволит ученым значительно ближе приблизиться к созданию наиболее эффективного лекарства.
 
Ученые мутацию гена ZFHX2 обнаружили буквально недавно, но уже успели назвать ее в честь фамилии семьи самой итальянки Марсили. Специалисты уверены, что если они найдут ключ к загадке данного феномена, то это может продвинуть науку на несколько шагов вперед.

Николай Офицеров
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