Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе

Очевидцы сняли на видео НЛО на КавказеВчера, 19:20
На просторах интернета всплыл ролик о подозрительном поведении НЛО от случайного свидетеля. Корабль пришельцев будто заметал следы, стирая облака.
Жительница Новосибирской области сообщила, что её дети сняли на видео странные события. Они находись в доме, когда в небе появился НЛО, дети включили камеру
В Колумбии очевидцы НЛО опубликовали в сети фото и видео этого необычного явления. На ролике, который за короткое время набрал большое количество просмотров