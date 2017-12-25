Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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| | Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе

Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе

Вчера, 19:20
Очевидцы, отдыхающие в горах Северного Кавказа, случайно сняли на видео нечто, что походит на НЛО.

Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе

 

Журналисты издания «ВладТайм» узнали, что объект был пойман на камеру очевидцами в декабре 2017 года. Они находились в районе вершины Эльбрус, что на Северном Кавказе, и снимали белоснежные пейзажи. Внезапно в кадр попадает некий аномальный объект, который по своей форме напоминает корабль пришельцев. Из нижней части «корабля» будто отрасли щупальца.
Неопознанный объект не перемещался, а находился в статичном состоянии. Он был далеко он наблюдателей и его закрывал плотный слой облаков, однако он был огромных размеров, поэтому его очертания можно отчётливо различить. На данный момент комментариев от уфологов или метеорологов не поступало.

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