Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе

Очевидцы, отдыхающие в горах Северного Кавказа, случайно сняли на видео нечто, что походит на НЛО.

Журналисты издания «ВладТайм» узнали, что объект был пойман на камеру очевидцами в декабре 2017 года. Они находились в районе вершины Эльбрус, что на Северном Кавказе, и снимали белоснежные пейзажи. Внезапно в кадр попадает некий аномальный объект, который по своей форме напоминает корабль пришельцев. Из нижней части «корабля» будто отрасли щупальца.

Неопознанный объект не перемещался, а находился в статичном состоянии. Он был далеко он наблюдателей и его закрывал плотный слой облаков, однако он был огромных размеров, поэтому его очертания можно отчётливо различить. На данный момент комментариев от уфологов или метеорологов не поступало.