Роскосмосом будет создан конкурент Google Earth

Над реализацией проекта по созданию конкурента для Google Earth работает государственная корпорация Роскосмос. На данный момент идет работа по созданию цифрового рельефа Земли.

За разработку цифровой поверхности нашей планеты, которая будет иметь возможность обновляться в реальном времени, взялись ученые из Роскосмоса. Пилотными регионами РФ, модели которых закончат создавать в ближайшие дни, станут Крым и Ростовская область. После специалисты займутся разработкой цифрового рельефа таких областей, как Краснодарская и Московская.Предполагается, что по окончании данного проекта, он будет предоставлять государственным потребителям данные съемки на бесплатной основе. На сегодняшний день такие лидеры среди картографический поисковых систем, как «Яндекс.Карты» и Google Maps, базируются на данных, предоставленным зарубежными компаниями. Роскосмос надеется преломить данную ситуацию в пользу выхода российских разработок на мировой конкурентный рынок.