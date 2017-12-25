Роскосмосом будет создан конкурент Google Earth

За разработку цифровой поверхности нашей планеты, которая будет иметь возможность обновляться в реальном времени, взялись ученые из Роскосмоса. Пилотными регионами РФ, модели которых закончат создавать в ближайшие дни, станут Крым и Ростовская область. После специалисты займутся разработкой цифрового рельефа таких областей, как Краснодарская и Московская.
Предполагается, что по окончании данного проекта, он будет предоставлять государственным потребителям данные съемки на бесплатной основе. На сегодняшний день такие лидеры среди картографический поисковых систем, как «Яндекс.Карты» и Google Maps, базируются на данных, предоставленным зарубежными компаниями. Роскосмос надеется преломить данную ситуацию в пользу выхода российских разработок на мировой конкурентный рынок.