Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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| | Ученые обнаружили на Марсе древнюю ракушку во влажной почве

Ученые обнаружили на Марсе древнюю ракушку во влажной почве

Вчера, 18:56
Ученые из США в ходе исследований, проведенных относительно обнаруженных на поверхности Марса предметов, сильно заинтересовались тем, который напомнил им ракушку. Длина ее достигает приблизительно два дюйма.
 

 

На фотографиях можно увидеть, что поверхность над соответствующей областью можно увидеть, что территория всячески обкопана, а ракушка лежит будто на влажной земле. Эксперты настаивают на том, что это является едва ли не прямым доказательством того, что на Марсе есть жизнь. Примечательно также и то, что сотрудники NASA уже оповещены об обнаруженном предмете, но каких-либо официальных комментариев по этому поводу от них до сих пор не было.
 
Естественно, уфологи и прочие представители псевдонаук тут же обрушились на NASA с разгромной критикой, заявив, что американское космическое ведомство постоянно утаивает от общественности сведения, которые могли бы дать ответ на вопрос, связанный с возможностью существования внеземных форм жизни.

Николай Офицеров
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