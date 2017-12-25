Ученые обнаружили на Марсе древнюю ракушку во влажной почве

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Что ожидает человечество?
От Редактора
Будущий год богат на сюрпризы.
Уфологи из Великобритании обнаружили кассовый аппарат на фотографиях с поверхности Марса, опубликованных на сайте NASA. Проанализировав снимки, уфологи
Ученым NASA в ходе изучения поверхности Марса удалось обнаружить на планете загадочные объекты, высота которых достигает размеров 16-этажного дома. Об
Американское космическое агентство впервые опубликовало официальный комментарий относительно всех слухов о существовании НЛО или же внеземных цивилизаций на