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| | Из-за загрязнений воздух над Сибирью бывает чистым только летом

Из-за загрязнений воздух над Сибирью бывает чистым только летом

Вчера, 17:39
Аппаратура, установленная на 300-метровой высоте над сибирской тайгой, зафиксировала характер распространения загрязняющих веществ в воздухе. По данным красноярских ученых, только четверть проб воздуха, сделанных в зимнее время, не содержала опасного количества вредных выбросов в отличие от аналогичных летних.

Из-за загрязнений воздух над Сибирью бывает чистым только летом

 

Согласно российско-германскому исследованию было выяснено, что следы загрязнений промышленного характера есть даже в глубокой тайге. С 2006 года с помощью башни ZOTTO был исследован характер движения парниковых газов в воздухе.

За более чем 5 лет исследования и свыше 300 проб воздуха ученые смогли получить масштабную картину относительно состояния воздуха над территорией малонаселенных лесов Сибири. Как оказалось, в разные временные периоды показатели чистоты воздуха значительно отличались – зимой только одну четверть взятых проб можно считать чистыми.

Дело в том, что в это время года, в связи с изменившими погодными условиями, ухудшена рассеивающая способность воздушного пространства, а ветры приносят загрязнённых воздух со стороны промышленных сибирских районов.
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