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| | Учёные доказали что угасание Солнца жители Земли заметят лишь через 8 минут

Учёные доказали что угасание Солнца жители Земли заметят лишь через 8 минут

Сегодня, 06:40
Учёные воссоздали теоретическую картину Апокалипсиса, согласно которой Конец Света начнётся именно с угасания главного небесного светила.

Учёные доказали что угасание Солнца жители Земли заметят лишь через 8 минут

 

Согласно всем научным данным, если такая теория о конце света сбудется, то угасание Солнца жители нашей планеты заметят только лишь через 8 минут. Это время, за которое свет достигает поверхности Земли. Как только Солнце угаснет навсегда, наша планета может сойти со своей орбиты и столкнуться с другим космическим телом.

В другой же вариации, угасание Солнца приведёт к тому, что температура Земли опустится ниже нуля, приблизительно до -100 градусов по Цельсию и погрузит нашу планету в вечную мерзлоту. В первые несколько недель погибнут многие животные и растения, а через несколько месяцев умрут и последние люди, из-за отсутствия возможности согреться. Также, угасание Солнца приведёт к размагничиванию поля Земли, а это в свою очередь вызовет исчезновения электричества на планете.
Валерия Голицына
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