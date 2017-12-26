Учёные доказали что угасание Солнца жители Земли заметят лишь через 8 минут

Учёные воссоздали теоретическую картину Апокалипсиса, согласно которой Конец Света начнётся именно с угасания главного небесного светила.

Валерия Голицына

Согласно всем научным данным, если такая теория о конце света сбудется, то угасание Солнца жители нашей планеты заметят только лишь через 8 минут. Это время, за которое свет достигает поверхности Земли. Как только Солнце угаснет навсегда, наша планета может сойти со своей орбиты и столкнуться с другим космическим телом.В другой же вариации, угасание Солнца приведёт к тому, что температура Земли опустится ниже нуля, приблизительно до -100 градусов по Цельсию и погрузит нашу планету в вечную мерзлоту. В первые несколько недель погибнут многие животные и растения, а через несколько месяцев умрут и последние люди, из-за отсутствия возможности согреться. Также, угасание Солнца приведёт к размагничиванию поля Земли, а это в свою очередь вызовет исчезновения электричества на планете.