Перед Новым годом мимо Земли пролетит «череп»Вчера, 17:32
Американские учёные из университета штата Аризона заявили, что астероид JO25 благополучно пролетит мимо Земли. В середине текущего месяца небесный объект
В начале апреля над Землей пролетит астероид, размер которого превышает высоту высотки МГУ. Об этом прессе рассказали представители Центра малых планет
Астрономы со всего мира ждут приближения к Земле астероида, которого некоторые ученые отнесли в категорию потенциально опасных. 400-метровое в диаметре