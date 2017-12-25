Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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| | Перед Новым годом мимо Земли пролетит «череп»

Перед Новым годом мимо Земли пролетит «череп»

Вчера, 17:32
Ученые рассказали, что мимо Земли в Новом году пролетит пугающий астероид 2015 TB145, который также называют дьявольским, хеллоуинским и так далее. Еще в 2015 году, когда его впервые открыли ученые он вызвал небывалый ажиотаж среди ученых и средств масс-медиа.
 

Перед Новым годом мимо Земли пролетит «череп»

 

Все дело в том, что обнаружили его достаточно поздно за каких-то пару недель до минимального сближения с Землей. Во-вторых, прилетел астероид 31 октября, а это как раз-таки Хеллоуин. Выглядел астероид соответствующе празднику и напоминал череп или, как заявили некоторые, тыкву. Небесный объект весьма мрачный, ведь отражает лишь 6 процентов падающего на него света. «Большой тыквой» астероид решили назвать сотрудники NASA.
 
Уточненные данные указывают на то, что его размеры достигают ориентировочно 625 на 700 метров. Для сравнения это выше, чем установленная в Москве Останкинская башня. Вращается «Череп» вокруг своей оси, направленной в сторону Земли и делает он оборот приблизительно за три часа.

Николай Офицеров
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