Учёные: Первый император Китая искал эликсир бессмертия

Первый и один из самых легендарных императоров Китая – Цинь Шихуан – был настолько одержим идеей бессмертия и страхом смерти, что издал указ о поиске эликсира бессмертия по всему Китаю.

Валерия Голицына

Жестокий и деспотичный реформатор, который инициировал строительство одного из Семи чудес света – Великой китайской стены – до последнего своего дня боялся смерти. Император жил и бредил идеей бессмертия настолько, что издал декрет о поиске эликсира бессмертия всеми его подданными в Империи. Всему Китаю Шихуан запомнился противником науки и почитателем мистицизма. Император сжигал книги и казнил любого учёного, научные работы которого шли вразрез с его видением мира. Цинь Шихуан окружал себя мистиками и колдунами.И хотя император не хотел умирать и до последнего дня надеялся отыскать эликсир бессмертия, он издал приказ создать для него Терракотовую армию из 8 тысяч воинов, которые оберегали бы его в загробном мире. Легендарная армия была обнаружена археологами в 1974 году в гробнице, в которой вместе с ними захоронён одержимый император. Площадь всего захоронения составляет целых 6 километров, на которых размещена армия и гроб императора.