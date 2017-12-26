NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Учёные: Первый император Китая искал эликсир бессмертия

Учёные: Первый император Китая искал эликсир бессмертия

Сегодня, 05:40
Первый и один из самых легендарных императоров Китая – Цинь Шихуан – был настолько одержим идеей бессмертия и страхом смерти, что издал указ о поиске эликсира бессмертия по всему Китаю.

Учёные: Первый император Китая искал эликсир бессмертия

 

Жестокий и деспотичный реформатор, который инициировал строительство одного из Семи чудес света – Великой китайской стены – до последнего своего дня боялся смерти. Император жил и бредил идеей бессмертия настолько, что издал декрет о поиске эликсира бессмертия всеми его подданными в Империи. Всему Китаю Шихуан запомнился противником науки и почитателем мистицизма. Император сжигал книги и казнил любого учёного, научные работы которого шли вразрез с его видением мира. Цинь Шихуан окружал себя мистиками и колдунами.

И хотя император не хотел умирать и до последнего дня надеялся отыскать эликсир бессмертия, он издал приказ создать для него Терракотовую армию из 8 тысяч воинов, которые оберегали бы его в загробном мире. Легендарная армия была обнаружена археологами в 1974 году в гробнице, в которой вместе с ними захоронён одержимый император. Площадь всего захоронения составляет целых 6 километров, на которых размещена армия и гроб императора.
Валерия Голицына
Новости по теме
К созданию «эликсира бессмертия» приблизились ученые из США
К созданию «эликсира бессмертия» приблизились ученые из США

Американские ученые специалисты приблизились к созданию «эликсира бессмертия», разработкой которого вот уже в течение более чем десятка лет занимается

Ученые обнаружили «эликсир бессмертия»
Ученые обнаружили «эликсир бессмертия»

Ученые из Института Солка в Калифорнии, США, обнаружили «эликсир бессмертия» - технологию на основе IPS-клеток, способствующую омоложению организма человека.

Учёные: Секрет человеческого бессмертия кроется в метаболизме стволовых клеток
Учёные: Секрет человеческого бессмертия кроется в метаболизме стволовых клеток

Учеными-биологами в последнее время проводилось огромное количество исследований над стволовыми клетками, по результатам которых они намерены выяснить,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости