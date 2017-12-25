«Тысячелетний сокол» прибыл на Землю: НЛО начал вторжение?

Представители общественности и уфологи нередко сообщаю новости об НЛО либо встрече с инопланетянами, зачастую такие сведения воспринимаются публикой скептически. Накануне появилась новость, что жительница Британии «поймала» в небе «Тысячелетнего сокола», являющегося вымышленным космическим кораблем, появившемся в кадрах киноленты «Звездные войны». Женщина утверждает, что видела именно такой объект.

Свидетельница событий поведала, что в один вечер она следовала по своим делам, когда заметила нечто странное в небе. После того, как объект был внимательно рассмотрен, очевидец попыталась сделать несколько кадров, и корабль улетел. Качество снимков позволяло желать лучшего, однако внимательно рассмотреть очертания запечатленного это не помешало. На фото был изображен очень похожий на «Тысячелетнего сокола» объект, пролетевший на территории Земли.Уфологи внимательно изучили полученные доказательства загадочного происшествия, после чего с уверенностью сказали – это на самом деле может быть летающий корабль. Таким словам есть подтверждение и со стороны свидетельницы, ведь она настаивает, что видела не вертолет и не самолет, ведь пролетал летательный аппарат не высоко, а передвигался он абсолютно бесшумно, как это обычно и происходит во время встречи очевидцев с НЛО.

Немного ранее о «Тысячелетнем соколе» заговорили другие жители Британии, которые обнаружили на онлайн-карте странный объект. Неподалеку от поля для игры в гольф и съемочного павильона якобы был спрятан засветившийся в «Звездных войнах» известный зрителям космический корабль. Форма обнаруженного летательного аппарата полностью совпадала с ним, ведь имеет «сокол» специфические очертания. Публика имела возможность выловить объект и сделать скрин, после чего появились предположения, что в новых частях фильма корабль также появится.

Анна Лисичкина

Сам «Тысячелетний сокол» имеет необычную историю создания, ведь все декорации для фильмов, как правило, выполняются в упрощенном варианте. Корабль был сделан оригинального размера в несколько десятков метров, а весил при этом примерно два десятка тонн. Отмечено, что основные кадры снимались именно внутри, а некоторые полеты были запечатлены из специальной площадки – так называемой станции управления.