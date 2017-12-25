Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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| | В Кузбассе водитель заметил НЛО

В Кузбассе водитель заметил НЛО

Вчера, 16:41
В Кузбассе один из местных автомобилистов увидел в небе необычное пятно, которое напомнило ему НЛО. После этого он рассказал об этом в Сети.

В Кузбассе водитель заметил НЛО

 

НЛО в течение нескольких секунд преследовал водителя на автодороге "Новокузнецк - Бийск". После этого он неожиданно пропал с поля зрения. Мужчина не сумел объяснить причину такого явления. Некоторые пользователи посчитали, что видеорегистратор, на который мужчина записал появление НЛО, мог дать сбой в работе. Другие предположили, что на кадрах настоящий инопланетный летающий корабль.

 
Ранее в небе над Калифорнией заметили НЛО. По словам очевидцев, данный объект точно обладает внеземное происхождение и он прилетел на Землю из иной галактики. Пилот, который заметил объект, что над Калифорнией резко появился странный летающий корабль, н похожий ни на что ранее увиденное им. Мужчина заявил, что НЛО на большой скорости направлялся к нему. Вскоре он улетел вверх, скрывшись от летчика.

Никита Готский
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