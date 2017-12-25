В Кузбассе водитель заметил НЛО

НЛО в течение нескольких секунд преследовал водителя на автодороге "Новокузнецк - Бийск". После этого он неожиданно пропал с поля зрения. Мужчина не сумел объяснить причину такого явления. Некоторые пользователи посчитали, что видеорегистратор, на который мужчина записал появление НЛО, мог дать сбой в работе. Другие предположили, что на кадрах настоящий инопланетный летающий корабль.
В Кузбассе водитель заметил НЛОВчера, 16:41
Ученые заметили в ночном небе необычный V-образный летающий аппарат. По их мнению, над Землей снова мог пролетать НЛО.
В своем дворе в штате Мичиган (США) американец запечатлел треугольное НЛО. По словам американца, неопознанный летающий объект появился в небе над его домом
В небе над Калифорнией замечен неопознанный летающий объект. Об этом сообщили западные СМИ.