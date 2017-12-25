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| | Вселенная находится внутри черной дыры: В ее центре существует портал в параллельный мир

Вселенная находится внутри черной дыры: В ее центре существует портал в параллельный мир

Вчера, 15:55
Ученые выдвинули сенсационное предположение, что наша Вселенная находится внутри огромной черной дыры. 

Вселенная находится внутри черной дыры: В ее центре существует портал в параллельный мир

 

Группа астрономов провела исследование, которое заняло довольно много времени, зато его результат позволил выдвинуть новую гипотезу о жизни Вселенной. Согласно данной теории, «домом» для нее стала массивная черная дыра, где вполне возможно, располагается самый настоящий портал в параллельные миры и измерения. На такую мысль наталкивает невероятно маленькая плотность черных дыр. Эксперты просчитали, что радиус гравитации космоса обратно пропорционален плотности черных дыр. В сравнении с водой, плотность черной дыры будет не в один десяток раз меньше. 

На эту мысль также наводит и тот факт, что мы не можем видеть область пространства-времени - ведь ее плотность также чрезвычайно мала. Пока у ученых еще слишком мало сведений о черных дырах, и в наше время они признаются областями, где пространство и время искривлено. Изучая строение черных дыр, некоторые эксперты даже выдвинули гипотезу о том, что сама дыра находится внутри гигантской черной воронки. Хотя, безусловно, не все считают такое предположение близким к реальности - оно, скорее, похоже на выдумку. Но, просчитав пропорции соотношения плотности черной дыры к ее массе, несложно понять, что подобные теории имеют право на существование. 

Вселенная находится внутри черной дыры: В ее центре существует портал в параллельный мир

 

Интересны примеры показателя плотности некоторых черных дыр. К примеру, плотность подобного космического объекта, который находится в центре Млечного Пути, меньше, чем у воды, находящейся на Земле. А воронка из галактики NGC4889, имеющая супермассу, отличается плотностью, даже не доходящей до плотности воздуха. В итоге был сделан логичный вывод, что имеется непосредственная взаимосвязь между плотностью черной дыры и ее размерами - у большей дыры будет меньшая плотность. 

К слову, воронка, находящаяся в центре Млечного пути, называется Стрелец А и весит она в 4 миллиона раз больше, чем наше Солнце. Пока ученые, благодаря новым технологиям, изучают ее, делая различные открытия. 

Вселенная находится внутри черной дыры: В ее центре существует портал в параллельный мир

 

Кстати, крупнейшую черную дыру, расположенную на большом расстоянии от нашей планеты (на данный момент это самая отдаленная от Земли черная дыра), обнаружили ученые из технологического института Массачусетса. Она "проживает" в середине яркого квазара, свет от которого долетает до нашей планеты за 13 миллиардов лет. Этот промежуток времени совпадает с ориентировочно рассчитанным возрастом Вселенной, в которой мы живем. Вполне логично, что эта черная дыра очень интересует ученых, потому что время ее возникновения примерно совпало с возникновением Вселенной, более того - ее масса больше солнечной в 800 миллионов раз. Поэтому исследователи уже готовы приступить к более подробному изучению. 

Стоит напомнить, что любая черная дыра обладает очень мощной гравитацией, которая не выпускает из ее "объятий" ничего, что в них попадает, в том числе свет. Видимо, так компенсируется низкая плотность объекта.

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