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| | Ученые: Дешевый чай в пакетах оказался полезнее дорогого

Ученые: Дешевый чай в пакетах оказался полезнее дорогого

Сегодня, 20:20
Американские ученые доказали, что самый обычный и бюджетный чай в пакетиках может быть намного полезнее, нежели крупнолистовой чай, который стоит в разы дороже. Об этом сообщает издание Nutrition Bulletin.

Ученые: Дешевый чай в пакетах оказался полезнее дорогого

 

Ученые из США в лабораторных условиях изучили состав пакетированного чая и дорого крупнолистового. Результаты показали, что дешевый чай в пакетиках содержит намного больше полезного фтора, которых сохраняется после заваривания. В исследовании изучили 49 видов чая, разных производителей.

Медики подчеркнули, что такой час способен укрепить зубную эмаль и защитить зубы человека от кариеса и зубных камней. Кроме того, для укрепления иммунитета ученые советуют выпивать по четыре чашки в день дешёвого чая в пакетиках.
Светлана Славянская
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