Ученые: Дешевый чай в пакетах оказался полезнее дорогого

Американские ученые доказали, что самый обычный и бюджетный чай в пакетиках может быть намного полезнее, нежели крупнолистовой чай, который стоит в разы дороже. Об этом сообщает издание Nutrition Bulletin.

Светлана Славянская

Ученые из США в лабораторных условиях изучили состав пакетированного чая и дорого крупнолистового. Результаты показали, что дешевый чай в пакетиках содержит намного больше полезного фтора, которых сохраняется после заваривания. В исследовании изучили 49 видов чая, разных производителей.Медики подчеркнули, что такой час способен укрепить зубную эмаль и защитить зубы человека от кариеса и зубных камней. Кроме того, для укрепления иммунитета ученые советуют выпивать по четыре чашки в день дешёвого чая в пакетиках.