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| | Уфолог на поверхности Луны обнаружил робота пришельцев

Уфолог на поверхности Луны обнаружил робота пришельцев

Сегодня, 17:11
Известный уфолог из Шотландии Джордж Грэхэм длительное время вел наблюдения за поверхностью Луны. Недавно ему удалось зафиксировать подозрительный объект, который напомнил ему робота пришельцев.

Уфолог на поверхности Луны обнаружил робота пришельцев

 

За исследованиями знаменитого уфолога Джорджа Грэхэма можно следить на его YouTube-канале Streetcap1. Там специалист публикует все аномальные видео и фотографии, которые американское агентство NASA так тщательно старается скрыть от людей. Недавно Грэхэму удалось обнаружить на луне странный объект, который к тому же медленно передвигался.

Уфолог предположил, что его инопланетные расы отправили на спутник Земли своего робота, чтобы отследить обстановку на Луне. Однако специалисты NASA отказались комментировать находку уфолога.

Светлана Славянская
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