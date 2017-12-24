Уфолог на поверхности Луны обнаружил робота пришельцев

За исследованиями знаменитого уфолога Джорджа Грэхэма можно следить на его YouTube-канале Streetcap1. Там специалист публикует все аномальные видео и фотографии, которые американское агентство NASA так тщательно старается скрыть от людей. Недавно Грэхэму удалось обнаружить на луне странный объект, который к тому же медленно передвигался.
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Парящий дом пришельцев у кратера Тихо на Луне, обнаруженный виртуальным исследователем StreetCap1 приводит NASA в замешательство. Эксперт опубликовал видео со
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