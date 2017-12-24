Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом

Доктор Университета Невады Катрин Хертлейн рассказала, что нужно делать, чтобы не допустить ссор и испорченного настроения за праздничным столом.

Психолог поделилась, что данные статистики ставят политику как одну из самых обсуждаемых тем во временя застолий. А обсуждение политики – вербальный обмен интересами, который зачастую заканчивается криками, передают журналисты VladTime. Специалист советует всегда начинать разговор, зная, как его закончить. Когда у человека есть план, он чувствует себя спокойнее, поскольку всё под контролем. Далее нужно иметь в виду, что это нормально, когда у людей не совпадают мнения. Каждая реплика должна быть обдуманной, а слово - взвешенным.Также нужно обязательно учитывать побуждения собеседников: почему они настаивают или предпочитают это, а не что-то иное. Если его мотивация неизвестна – необходимо её выяснить. Не нужно стесняться задавать вопросы и анализировать чужие ответы. И главное, нужно стараться найти компромисс, чтобы не обидеть друг друга.