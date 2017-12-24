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| | Ученые выяснили, почему американцы самая толстая в мире нация

Ученые выяснили, почему американцы самая толстая в мире нация

Сегодня, 14:56
Группа ученых из Стэнфордского университета смогли доказать, почему из всех наций американцы считаются самыми толстыми. По словам исследователей, дело даже не в калорийной пище.

Ученые выяснили, почему американцы самая толстая в мире нация

 

Автор исследования Юрий Ладабаум из Стэнфордского университета вместе с коллегами изучил поведение и культуру питания американцев на протяжении последних двадцати лет. Как показало исследование, американцы часто ходят с лишним весом даже не из-за высококалорийной пищи. К примеру, итальянская кухня также богата на калории, однако жители Италии не являются толстой нацией.

По словам Ладабаума все дело в малоактивном образе жизни. Исследование показало, что 51 процент американцев никогда в жизни не занимались физкультурой. Именно по этой причине США является лидером по ожирению среди всех стран.
Светлана Славянская
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