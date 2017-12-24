В Японии открылся ресторан для каннибалов: Токио присоединился к Камбодже и Бразилии

Мнения

В Японии открылся ресторан для каннибалов: Токио присоединился к Камбодже и Бразилии

В меню ресторана в Токио входит человечина.

Нибиру - стабилизатор Солнечной системы: Учёные доказали существование планеты 9

От Редактора

Нибиру - стабилизатор Солнечной системы: Учёные доказали существование планеты 9

Планета Х оберегает Землю и другие планеты.

Сюжеты :

Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ Австралия сообщила о победе над ИГИЛ и выводе авиации из Сирии и Ирака Анфису Чехову посоветовали в качестве ведущей для «Орла и Решки» Музей в США продаёт эксклюзивные вина с автографами первых людей, ступивших на Луну Вера Брежнева "отказалась от десерта" Сати Казанова сомневается в полезности кофе, заменяя его маслом
| | Google Maps зафиксировал шокирующие следы НЛО в США

Google Maps зафиксировал шокирующие следы НЛО в США

Сегодня, 14:03
Исследователи обнаружили на новых изображениях Google Maps круги на полях, которые указывают на следы инопланетян, что прибыли на Земле. Об этом передают американские источники.

 

Ученые при помощи Google Maps смогли обнаружить круги на полях, замеченные в Нью-Касл, штат Колорадо, США. Данные круги очень напоминают те, которые внеземные существа оставляли в таких аномальных местностях, как Стоунхендж. Изображение спутника Google Earth, взятое из космоса, показывает жуткий узор кругов на полях, которые, возможно, были оставлены инопланетянами.

В аномальной зоне никаких других признаков человеческой жизни, таких как дома, обнаружено не было. Стоит отметить, что Нью-Касл является горным регионом, в котором уфологи ранее находили укрытия и место для парковки НЛО.
Светлана Славянская
Новости по теме
Google Maps помогут мгновенно поделиться информацией о местоположении
Google Maps помогут мгновенно поделиться информацией о местоположении

Крупнейшая корпорация Google не перестает радовать своих пользователей новыми обновлениями и вновь представила нововведения. На этот раз обновления затронули

Ученые: Загадочные круги на полях являются посланием инопланетян
Ученые: Загадочные круги на полях являются посланием инопланетян

Американские ученые из Калифорнийского университета полагают, что загадочные круги на полях являются посланием инопланетян землянам. К такому выводу

Ученые выяснили, что круги на полях были оставлены инопланетянами
Ученые выяснили, что круги на полях были оставлены инопланетянами

Американские ученые из Калифорнийского технологического института пришли к выводу, что круги на полях оставили инопланетяне. Специалисты уверены, что жители

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости