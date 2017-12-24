Google Maps зафиксировал шокирующие следы НЛО в США

Ученые при помощи Google Maps смогли обнаружить круги на полях, замеченные в Нью-Касл, штат Колорадо, США. Данные круги очень напоминают те, которые внеземные существа оставляли в таких аномальных местностях, как Стоунхендж. Изображение спутника Google Earth, взятое из космоса, показывает жуткий узор кругов на полях, которые, возможно, были оставлены инопланетянами.
В аномальной зоне никаких других признаков человеческой жизни, таких как дома, обнаружено не было. Стоит отметить, что Нью-Касл является горным регионом, в котором уфологи ранее находили укрытия и место для парковки НЛО.