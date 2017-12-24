Google Maps зафиксировал шокирующие следы НЛО в США

Исследователи обнаружили на новых изображениях Google Maps круги на полях, которые указывают на следы инопланетян, что прибыли на Земле. Об этом передают американские источники.

Светлана Славянская

Ученые при помощи Google Maps смогли обнаружить круги на полях, замеченные в Нью-Касл, штат Колорадо, США. Данные круги очень напоминают те, которые внеземные существа оставляли в таких аномальных местностях, как Стоунхендж. Изображение спутника Google Earth, взятое из космоса, показывает жуткий узор кругов на полях, которые, возможно, были оставлены инопланетянами.В аномальной зоне никаких других признаков человеческой жизни, таких как дома, обнаружено не было. Стоит отметить, что Нью-Касл является горным регионом, в котором уфологи ранее находили укрытия и место для парковки НЛО.