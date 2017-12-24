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| | Эксперты назвали 5 малоизвестных секс-фактов

Эксперты назвали 5 малоизвестных секс-фактов

Сегодня, 14:07
Одной из самых интересных и пикантных тем во все времена была тема интимной жизни. Несмотря на то, сколько об этом пишут и говорят, есть интересные научно доказанные факты, о которых не знает почти никто. Эксперты составили топ-5 малоизвестных секс-фактов.

Эксперты назвали 5 малоизвестных секс-фактов

 

Первый факт: у мужчин, которые долгое время живут без секса, уменьшается половой орган. И это действительный научно доказанный факт. Для того, чтобы избежать таких «неприятностей», предаваться любовным утехам стоит не реже трех раз в неделю. Второй факт: во время овуляционного периода стриптизёрши зарабатывают гораздо больше. Объясняется этот факт тем, что девушки выделяют особые гормоны в определенные дни цикла, исходящие от всего тела. А феромоны очень сильно привлекают мужчин.

На третьей позиции эксперты разместили факт об эрекции - у мальчиков, даже в эмбриональном состоянии, способен увеличиваться в объемах половой орган, словно от возбуждения. Факт о наличии «аллергии» на оргазм специалисты поставили на четвертую ступень. После секса у человека могут проявляться симптомы простуды и подниматься температура. И последний, пятый факт, заключается в тайных желаниях - секс с замужними женщинами – это самая сокровенная фантазия для любого мужчины.
Валерия Голицына
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