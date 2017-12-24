Больше денег - меньше веса: Найдена зависимость лишнего веса от уровня доходов

Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний США нашли зависимость лишнего веса от уровня доходов. Женщины с высшим образованием и высоким заработком реже страдают от ожирения, чем те, кто относится к группе с низкими доходами.

В рамках Национальной программы проверки здоровья и питания специалисты провели исследование и установили взаимосвязь между уровнем дохода женщин и их фигурой. В группе с высоким доходом от ожирения страдали 31% участников, в то время как все прочие выборки показывали результат на 10% выше. Низкие показатели по лишнему весу показали и участницы с высшим образованием - 27,7%. Причем именно у представительниц прекрасного пола подобная динамика больше выделялась.Для сравнения, 45,2% женщин из группы с невысоким доходом страдали от избыточного веса, в то время как их более обеспеченные "соперницы" показали результат в 29,7%. Средний класс в ходе эксперимента продемонстрировал результат в 42,9%.Ученые отметили одну особенность - исследование не доказало подобную зависимость для афроамериканок и латиноамериканок.