Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе

Американские специалисты из Центра стратегических и международных исследований призвали правительство США не рассматривать возможность о размещении комплексов ракет-перехватчиков в космосе, а заняться более полезными делами.

Так учёные провели собственные аналитические изучения вопроса и определили, что это одна из худших идей правительства. Отправить подобные комплексы в космическое пространство будет стоить невероятных денег, а их обслуживание может быть почти невозможным. Кроме того, их нужно сначала создать. Для эффективной обороны Соединённых Штатов, близлежащих территорий и союзников комплексы нужно поместить вокруг всей планеты, а это 1646 штук, которые обойдутся более чем в 100 миллиардов долларов.После активизации испытаний боевых ракет Северной Кореей американский Закон о бюджетных ассигнованиях на оборону на 2018 год утвердил возобновление «разговоров» и расчётов в этой сфере. Как стало известно журналистам «ВладТайм», Конгресс уже поручил Пентагону заняться этим. Учёные же просят обратить внимание на совершенствование комплексов наземного базирования и систему отслеживания спутниками. Это станет большим вкладом в оборону страны, нежели ракеты космического базирования.