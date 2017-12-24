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| | Уфологи: Иисус Христос был представителем внеземной расы

Уфологи: Иисус Христос был представителем внеземной расы

Сегодня, 12:36
По мнению теоретиков заговора, Вифлеемская звезда, которая привела трех мудрецов к рождению Иисуса, была НЛО. Поэтому и сам Христос мог быть пришельцем.

 

Библия говорит, что на небе появилась звезда, которая направляла трех мудрецов в хлев, где родился Иисус. Однако уфологи утверждают, что никакая звезда не могла видимо передвигаться, поэтому, скорее всего, трое мудрецов смотрели именно на НЛО. «Как ни смешно, но эта идея единственная, которая объясняет, как объект внезапно появился, двинулся с места и остановился в месте, где родился Иисус», - утверждают уфологи.

По словам уфологов, на протяжении всей истории Иисус Христос и христианство были связаны инопланетной деятельностью. Два отдельных текста из Египта, один из которых сейчас хранится в Библиотеке Моргана в Нью-Йорке, а другой - в Музее Университета Пенсильвании, предполагают, что Иисус был представителем внеземной расы.
Светлана Славянская
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