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| | Изменение климата может привести к сокращению популяции крокодилов

Изменение климата может привести к сокращению популяции крокодилов

Сегодня, 12:39
В ходе недавних исследований было выявлено, что морские крокодилы не могут реагировать на неблагоприятные природные условия и «откладывать» брачный период на более уместное время.

Изменение климата может привести к сокращению популяции крокодилов

 

Результаты исследований, проведенных над эмбрионами морских крокодилов, показали, что они не могут впадать в гибернацию, как, к примеру, эмбрионы черепах. Это значит, что они не приспособлены к длительным неблагоприятным климатическим условиям, и, скорее всего, погибнут, если таковые наступят.

Согласно прогнозам, в определенных районах Австралии, которые являются естественной средой обитания для морских крокодилов, в скором времени начнет увеличиваться (или же наоборот – уменьшаться) количество выпадающих осадков, что может привести к обширному сокращению популяции огромных рептилий. В далеко идущей перспективе это может стать причиной вымирания целого вида.

Морской крокодил – самая крупная из ныне живущих рептилий. Он является основным хищником в своей экосистеме, и, как следствие, ее центральным звеном. Также на морских крокодилах частично базируется сельскохозяйственная и туристическая деятельность Австралии.
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