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| | Уфологи считают диск с генетическим кодом посланием инопланетян

Уфологи считают диск с генетическим кодом посланием инопланетян

Сегодня, 12:05
Уфологи предположили, что артефакт с генетическим кодом, найденный много лет назад в Колумбии, на самом деле имеет инопланетное происхождение. Внешне он представляет собой металлический диск с выгравированными на нем узорами.

Уфологи считают диск с генетическим кодом посланием инопланетян

 

Сотрудники Национального университета Колумбии провели экспертизу, которая показала, что диску примерно шесть тысяч лет. Изготовлен он из лидита, а тиснения на нем изображают все стадии развития эмбриона в материнской утробе. Материал это крайне хрупкий и большого давления не выдержит. При этом изготовить его с помощью современных технологий невозможно. Предположительно, рисунки на диск были нанесены с помощью штамповки, что ставит исследователей в тупик – шесть тысячелетий назад такой технологией земляне не владели. При этом эксперты уверены в аутентичности находки.


Это и натолкнуло уфологов не мысль, что сей артефакт подбросили землянам пришельцы. По их мнению, инопланетяне нанесли на платину генокод человечества. Однако гости с других планет не оставили к шифру ключ – людям придется подбирать его самостоятельно.
Дарья Светозарова
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