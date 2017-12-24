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| | У Стива Джобса и Илона Маска обнаружили поразительные сходства

У Стива Джобса и Илона Маска обнаружили поразительные сходства

Сегодня, 10:45
Сотрудник, которому посчастливилось поработать со Стивом Джобсом и Илоном Маском утверждает, что эти легендарные разработчики имеют много поразительных качеств. Об этом передают американские издания.

 

Джордж Бланкеншип был вице-президентом Tesla с 2010 по 2013 год и вице-президентом по недвижимости в Apple. Он работал непосредственно со Стивом Джобсом и Илоном Маском. По мнению Бланкеншипа, Маск и Джобс разделяют очень сильную веру в то, что они делают, независимо от того, что думают другие. «Стив Джобс видел новые возможности в существующих продуктах, которых другие люди не видели. К примеру, был ли сегодня Uber если бы не смартфон», - говорит бывший директор Apple.

Эти же качества Бланкеншип заметил и у Илона Маска. Об инновационных компаниях, таких как Apple или Tesla, Джордж Бланкеншип говорит, что они управляются или управлялись руководителями, что видят будущее, которое другие не замечают.
Светлана Славянская
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