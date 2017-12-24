iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

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С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

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| | Ученые рассказали, что будет, если Солнце погаснет на 24 часа

Ученые рассказали, что будет, если Солнце погаснет на 24 часа

Сегодня, 09:12
Американские ученые провели уникальное исследование, в ходе которого смогли выяснить, что будет с жителями Земли, если Солнце погаснет на 24 часа. Прогнозы исследователей не утешительные.

Ученые рассказали, что будет, если Солнце погаснет на 24 часа

 

Ученым из США, при помощи компьютерного моделирования, удалось выяснить, что через 8-9 минут после того, как погаснет Солнце, небо резко станет черным и на планету опуститься тьма. В такой атмосфере растения вскоре не смогут вырабатывать кислород, который необходим для жизни. За 24 часа температура поверхности Земли упадет до +5 - +7 градусов по Цельсию и начнутся перебои в подаче электроэнергии и водоснабжения.

Начнут вымирать некоторые виды растений, за сутки без Солнца только морские жители не почувствуют разницу, утверждают специалисты. Уже через семь дней без Солнца на планете будет -17 градусов по Цельсию.
Светлана Славянская
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