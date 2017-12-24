Ученые рассказали, что будет, если Солнце погаснет на 24 часа

Американские ученые провели уникальное исследование, в ходе которого смогли выяснить, что будет с жителями Земли, если Солнце погаснет на 24 часа. Прогнозы исследователей не утешительные.

Светлана Славянская

Ученым из США, при помощи компьютерного моделирования, удалось выяснить, что через 8-9 минут после того, как погаснет Солнце, небо резко станет черным и на планету опуститься тьма. В такой атмосфере растения вскоре не смогут вырабатывать кислород, который необходим для жизни. За 24 часа температура поверхности Земли упадет до +5 - +7 градусов по Цельсию и начнутся перебои в подаче электроэнергии и водоснабжения.Начнут вымирать некоторые виды растений, за сутки без Солнца только морские жители не почувствуют разницу, утверждают специалисты. Уже через семь дней без Солнца на планете будет -17 градусов по Цельсию.