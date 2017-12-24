Социологи: Американцы могут накормить женщину, но не способны удовлетворить в сексе

Американские социологи провели ряд исследований и выяснили, что жители Нью-Йорка запоминают лучше, где они ели вкусную еду, чем когда у них был хороший секс. В опросе приняли участие 3000 человек.

Вещий Олег

Опрос проводился как среди женщин, так и среди мужчин. Выяснилось, что жизнь в большом городе сильно меняет людей. Так, представительницы прекрасного пола становятся более требовательными к роскоши, а мужчины должны соответствовать этому статусу. Социологи выяснили, что мужчины с легкостью стали запоминать, в каком ресторане они ели вкусную еду, но не могут назвать дату, когда у них был страстный секс. Это объясняется тем, что отношения в Нью-Йорке стали основываться в первую очередь на финансовой части, достатке мужчины. Уже после этого, как выяснили сексологи, зарождается «любовь в большом городе».Всего же в опросе приняли участие 3000 человек. 22% опрошенных женщин оказались удовлетворены сексуальной жизнью. 16% представительниц прекрасного пола остались недовольны сексом. Что касается мужчин, то 42% вовсе не помнят, когда вступали в половой акт. 4% женщин признались, что занимаются сексом ежедневно.