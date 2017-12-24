Учёные: Не стоит дарить на Новый год секс

Сексологи выступают против того, чтобы партнеры преподносили друг другу в качестве подарка секс. Половая жизнь рискует превратиться в подобие семейных отношений главных героев сериала «Счастливы вместе», считают ученые.

Дарья Светозарова

Ученые считают, что «секс по праздникам» может отравить жизнь супругов, а сами занятия любовью станут неприятной обязанностью, как уборка в квартире или мытье посуды. Специалисты отмечают, что секс должен дарить спонтанную радость, укреплять эмоциональные связи и происходить это должно так часто, как это позволяют обстоятельства, а лучше все 365 дней в году. Единственное условие – спонтанность. Это не должно заранее планироваться и быть приурочено к годовщинам, дням рождения или Рождеству.При этом новогодний секс сам по себе смущать не должен, но у партнеров должно возникнуть обоюдное и лучше всего спонтанное желание. Тогда можно предаться страсти прямо под елкой, только помнить, что интимные утехи – не подарок.