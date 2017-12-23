Древняя пирамида в кратере Меркурия: NASA ретуширует фото, опубликованные Уорингом

Об этом сообщает Скотт Уоринг.

Известный уфолог и сторонник «теории заговора» пишет, что ему удалось обнаружить пирамиду на поверхности Меркурия. Изучая снимки, опубликованные представителями NASA, Скотт Уоринг сообщил, что объект, который расположен на поверхности Меркурия, напоминает пирамиду. На своем официальном сайте уфолог указал, что размер сооружения составляет 2,5 на 2,5 миль. Исследователь-любитель предполагает, насовцы зафиксировали артефакты, принадлежащие инопланетной цивилизации.

Уоринг убеждает, что представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства давно осведомлены о том, что в непосредственной близости от Земли скрываются пришельцы. Однако, по убеждению уфолога, ученые скрывают этот факт от общественности. Снимок поверхности Меркурия, на котором, возможно, запечатлена пирамида, сделанный в 1973 году. Из-за того, что фото архивное, его не придали ретуши, уверен уфолог. Однако автор теории сообщил, что это не более чем случайность. «Я видел такие индексы, о которых рассказывал своей аудитории, и NASA использовало мои сообщения для редактирования своих фотографий. Я даже видел архив миссии «Аполлон», который прошел через редакционную программу, чтобы размыть любую деталь. NASA лжет. Все для того, чтобы скрыть правду до общественности», - пишет исследователь-любитель.Ранее Скотт Уоринг на своем официальном сайте сообщал, что он располагает огромным количеством материалов, который доказывает правдивость его теории. На данный момент исследователь-любитель работает над тем, чтобы создать серию видеороликов, которые будут предоставлены на суд общественности. Уоринг совместно со своими единомышленниками намерены создать качественный материал, и для этого им нужно некоторое время. Возможно, уфологи возьмут несколько интервью у экспертов, добавил автор теории.

Дыль Лилия

Располагая огромным количеством материалов, Скотт Уоринг не может их все опубликовать в YouTube для того, чтобы собрать большую аудиторию. С целью получить помощь, уфолог просит на своем официальном интернет-ресурсе подписчиков копировать его материалы и размещать на соответствующем видеохолдинге. «Я нашел эти объекты на поверхностях разных небесных тел, и вы можете их получить действительно в хорошем качестве. Детали сооружений будут видны. Я прошу всех, кто интересуется НЛО, как любителей, так и профессионалов, немедленно обратиться к источнику и распространить эти материалы, их более 100», - пишет Скотт Уоринг.