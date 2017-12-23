Ученые советуют женщинам ради сохранения красоты рожать не более двух детей

Ученые Великобритании советуют женщинам ради сохранения красоты рожать не более двух детей. Они провели исследования и пришли к выводу о том, что беременность является огромной нагрузкой. Большое количество родов приводит к преждевременному старению.

Домбровский Сергей

У многодетных матерей раньше изменяется цвет лица и появляются морщины. Вынашивание ребенка приводит организм женщин в состояние дисбаланса. Ученые провели эксперимент с участием 500 испытуемых. Специалисты показывали людям фотографии и спрашивали у них мнение о том, на каком снимке запечатлены более молодые девушки. В результате этого исследования выяснилось, что практически все многодетные матери выглядят старше женщин своего возраста, которые не успели обзавестись таким количеством отпрысков.Помимо этого, ученые брали кровь на анализы у испытуемых. У многодетных матерей чаще наблюдались сбои в генных структурах. Эксперты нашли еще один способ продления жизни и здоровья женщин. Для этого дамы не должны заводить не более двух детей. В этом случае они долго будут выглядеть молодыми и красивыми.