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| | Ученые советуют женщинам ради сохранения красоты рожать не более двух детей

Ученые советуют женщинам ради сохранения красоты рожать не более двух детей

Вчера, 20:23
Ученые Великобритании советуют женщинам ради сохранения красоты рожать не более двух детей. Они провели исследования и пришли к выводу о том, что беременность является огромной нагрузкой. Большое количество родов приводит к преждевременному старению.

Ученые советуют женщинам ради сохранения красоты рожать не более двух детей

 

У многодетных матерей раньше изменяется цвет лица и появляются морщины. Вынашивание ребенка приводит организм женщин в состояние дисбаланса. Ученые провели эксперимент с участием 500 испытуемых. Специалисты показывали людям фотографии и спрашивали у них мнение о том, на каком снимке запечатлены более молодые девушки. В результате этого исследования выяснилось, что практически все многодетные матери выглядят старше женщин своего возраста, которые не успели обзавестись таким количеством отпрысков.

Помимо этого, ученые брали кровь на анализы у испытуемых. У многодетных матерей чаще наблюдались сбои в генных структурах. Эксперты нашли еще один способ продления жизни и здоровья женщин. Для этого дамы не должны заводить не более двух детей. В этом случае они долго будут выглядеть молодыми и красивыми.
Домбровский Сергей
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