Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями

Учёные Стокгольмского университета смогли определить критическую температуру, при которой вода наиболее активно колеблется между состояниями.

Летом 2017 года учёные этого же университета в Стокгольме во время исследований обнаружили, что на самом деле у воды целых два жидких агрегатных состояния. Они простые, но взаимодействие их молекул является сложным. Это натолкнуло специалистов на продолжение изучения изменений состояний воды при меняющейся температуре и давлении, рассказывают журналисты «ВладТайм».Как известно, при низких температурах воде свойственно переходит в твёрдое состояние. Учёные смогли охладить чистую воду до минус 44 градусов по Цельсию и проследить за её расширением с помощью рентгеновского лазера. Как стало известно из полученных изображений, в секунды, когда вода металась между состояниями, происходит активное колебание между структурными регионами с высокой и низкой плотностью. Такой переход из одного жидкого состояния в другое специалисты называют «очень странным поведением». После последующих исследований у учёных будет больше информации о «поведении» воды, что поможет решить не одну экологическую и биологическую проблему.