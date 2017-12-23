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| | Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями

Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями

Вчера, 19:52
Учёные Стокгольмского университета смогли определить критическую температуру, при которой вода наиболее активно колеблется между состояниями.

Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями

 

Летом 2017 года учёные этого же университета в Стокгольме во время исследований обнаружили, что на самом деле у воды целых два жидких агрегатных состояния. Они простые, но взаимодействие их молекул является сложным. Это натолкнуло специалистов на продолжение изучения изменений состояний воды при меняющейся температуре и давлении, рассказывают журналисты «ВладТайм».

Как известно, при низких температурах воде свойственно переходит в твёрдое состояние. Учёные смогли охладить чистую воду до минус 44 градусов по Цельсию и проследить за её расширением с помощью рентгеновского лазера. Как стало известно из полученных изображений, в секунды, когда вода металась между состояниями, происходит активное колебание между структурными регионами с высокой и низкой плотностью. Такой переход из одного жидкого состояния в другое специалисты называют «очень странным поведением». После последующих исследований у учёных будет больше информации о «поведении» воды, что поможет решить не одну экологическую и биологическую проблему.
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