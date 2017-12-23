Американский уфолог заявил о вторжении пришельцев в новогоднюю ночь

После Нового года жителям Земли придется отбиваться от пришельцев, которые прибудут на планету уже 1 января. К такому выводу пришёл американский уфолог, расшифровавший заметку учёного Филиппа Класс.

Вещий Олег

Как сообщает издание «VistaNews», Класс при жизни написал несколько книг о проведении масштабных исследований по изучению внеземной жизни. В одной из его работ американский уфолог обнаружил дату начала вторжения. Сообщается, что это произойдет 1 января. Как бы странно не звучало, но причиной учёный назвал именно новогодние праздники, которые большинство жителей Земли проводят в кругу семьи дома.Публикация появилась в журнале «Aviation Week & Space Technology» в 1991 году, и в ней говорилось о конце света 1 января. Год при этом не указывался. Американский исследователь выяснил, что речь шла именно про 2018 год. Уфологи со всего мира, включая Скотта Уоринга, не стали комментировать такое заявление. Поэтому, наступит ли конец света в действительности можно будет узнать лишь 1 января 2018 года.