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| | Полные люди намного счастливее и довольны собой

Полные люди намного счастливее и довольны собой

Вчера, 18:11
Учёные из Бристольского университета изучили базу данных пациентов с лишним весом и определили, что полные люди довольны собой и в целом счастливы.

 

Учёными было проведено изучение медицинских данных и проведён опрос британцев; они признаны самой полной нацией Европы, поскольку во многом подражают лидеру по количеству людей с ожирением – США. Как стало известно журналистам «ВладТайм», люди с большей массой тела чаще худых признают себя абсолютно счастливыми и отрицают существование в их жизнях каких-либо проблем, несмотря на повышенный риск развития болезней сердца, рака и диабета второго типа.

Свой комментарий по этому поводу дали психиатры. Они считают, что такая уверенность в полном счастье связана с питанием этих людей. Когда человек может контролировать свой рацион, он может также контролировать свои эмоции и поведение. Полные люди зачастую не умеют устанавливать контроль над своим питанием, чаще выражают все эмоции, которые не мучают их потом. Из-за этого жизнь им кажется более радостной. Кроме того, склонные к переживаниям люди зачастую имеют улучшенный метаболизм.
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