Учёные из Нижнего Новгорода научились ставить диагноз по селфи

Группа учёных из Нижнего Новгорода заверила, что исследуя селфи-снимки пациентов, можно установить признаки развития весьма опасных заболеваний на самых ранних стадиях.

Александр Вест

Нижегородские специалисты собираются создать специальное приложение для смартфонов под названием meCare, которое с помощью подробного анализа селфи-снимков пользователей сможет определять возникновение у них тех, или иных заболеваний на самых ранних стадиях их развития. По словам учёных, для проведения комплексного анализа пользователи должны будут разрешить приложению доступ ко всем снимкам, хранимым во внутренней памяти смартфона, а после этого meCare проведёт исследование на предмет изменений.Учёные заверяют, что мельчайшие изменения в цвете радужной оболочки глаза, кожи, появление неопределённых пятен, или пигментаций, которые могут быть признаками возникновения тех, или иных заболеваний, их довольно сложно отследить, но такую возможность предоставит приложение.