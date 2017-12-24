В США слепоту будут лечить методами генной инженерии

В США решили использовать знания в генетике для лечения наследственной слепоты.

США разрабатывают все новые идеи для лечения тяжелых болезней. На этот раз американские медики работают над новым методом лечения наследственной слепоты. В этом может помочь такая наука, как генная инженерия.Генетики проводят исследования с изменением генетического кода клеток организма. Они пытаются найти способ вылечить слепоту, путем изменения генома человеческого организма. Новая терапия будет называться Luxturna. Благодаря ей появится возможность полностью избавиться от проблемы со зрением. Luxturna первая в США медицинская процедура, основанная на генной модификации человека.