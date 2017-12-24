iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

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iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

От Редактора

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

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| | В США слепоту будут лечить методами генной инженерии

В США слепоту будут лечить методами генной инженерии

Сегодня, 06:20
В США решили использовать знания в генетике для лечения наследственной слепоты.

В США слепоту будут лечить методами генной инженерии

 

США разрабатывают все новые идеи для лечения тяжелых болезней. На этот раз американские медики работают над новым методом лечения наследственной слепоты. В этом может помочь такая наука, как генная инженерия.

Генетики проводят исследования с изменением генетического кода клеток организма. Они пытаются найти способ вылечить слепоту, путем изменения генома человеческого организма. Новая терапия будет называться Luxturna. Благодаря ей появится возможность полностью избавиться от проблемы со зрением. Luxturna первая в США медицинская процедура, основанная на генной модификации человека.
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