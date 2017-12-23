Ученые: Млечный путь представляет собой гигантское кладбище алмазов

Галактика Млечный путь представляет собой гигантское кладбище алмазов. Такое заявление сделали ученые после многих лет наблюдений и изучения космического пространства.

Домбровский Сергей

Вселенная наполнена полноценными звездами – огромными газовыми шарами, излучающими свет, коричневыми и белыми карликами. Последние являются умирающими космическими объектами - они со временем становятся тусклыми и исчезают из поля зрения астрономов. По мнению ученых, в ядре белого карлика есть алмазы, ведь эта звезда имеет высокую плотность и содержит углерод. Именно эти компоненты являются необходимыми для образования алмаза. Доля белых карликов в общей массе звезд равна десяти процентам, исходя из этого, в Млечном пути достаточно драгоценных камней, дабы удовлетворить потребность человечества в них на многие годы.По словам экспертов, люди смогут добывать алмазы во Вселенной через несколько тысяч лет. Благодаря своей прочности данный минерал широко применяется в различных отраслях.