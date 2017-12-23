iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

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iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

От Редактора

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

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| | Ученые: Млечный путь представляет собой гигантское кладбище алмазов

Ученые: Млечный путь представляет собой гигантское кладбище алмазов

Вчера, 21:20
Галактика Млечный путь представляет собой гигантское кладбище алмазов. Такое заявление сделали ученые после многих лет наблюдений и изучения космического пространства.

Ученые: Млечный путь представляет собой гигантское кладбище алмазов

 

Вселенная наполнена полноценными звездами – огромными газовыми шарами, излучающими свет, коричневыми и белыми карликами. Последние являются умирающими космическими объектами - они со временем становятся тусклыми и исчезают из поля зрения астрономов. По мнению ученых, в ядре белого карлика есть алмазы, ведь эта звезда имеет высокую плотность и содержит углерод. Именно эти компоненты являются необходимыми для образования алмаза. Доля белых карликов в общей массе звезд равна десяти процентам, исходя из этого, в Млечном пути достаточно драгоценных камней, дабы удовлетворить потребность человечества в них на многие годы.

По словам экспертов, люди смогут добывать алмазы во Вселенной через несколько тысяч лет. Благодаря своей прочности данный минерал широко применяется в различных отраслях.
Домбровский Сергей
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