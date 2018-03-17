ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

В последнее время женщины стали больше внимания уделять внешности. Большинство из них крайне недовольны излишками своего веса, а многие считают лишние килограммы большой проблемой. В борьбе с лишними килограммами женщины идут на различные ухищрения, стараясь вести с этим борьбу с помощью разных мер. Используя различные диеты и прибегая, по их мнению, к правильному питанию.

Януш Серпнень

Правда, пресловутая реклама действует на них магически и они покорно приобретают якобы полезные продукты, не предполагая их огромного вреда. В разряд неблагонадежных гипнологи отнесли продукты с небольшим содержанием жира. А вот те, кто следит за своими килограммами, знают, что йогурты с большим сроком сохранности содержат консерванты, красители, ароматизаторы и сахар. Из-за чего они предпочитают употреблять эти продукты с малым содержанием жира без добавок. Но недавние опыты, показали, что кисломолочные продукты создают в желудке человека кислую среду, вызывая необходимость восстановления баланса, а для этого необходим кальций. Его заимствуют из костей и скелета человека. Поэтому говорить об их абсолютной пользе не представляется возможным. Естественно, йогурты, в особенности домашние, необходимы организму, но нельзя забывать, что все должно быть в меру.Сидящие на диете изредка позволяют себе разные сладости, напитки и иное. А для самоуспокоения ищут продукты с меткой «лайт», как бы с меньшим числом жира и углеводов. Но оказалось, что не имеет значения, какой это продукт просто метка на нем - это обычный обман, потому что соли, сахара и остального там не намного меньше, чем у тех, что без отметки «лайт». Лакомство спортсменов, протеиновые батончики, сделаны из соевого изолята, употребляющие их стараются с их помощью увеличить мышцу. Но в них для усиления вкусовых качеств применяют разные вредные добавки, поэтому ими нельзя злоупотреблять. В то же время, по совету гипнологов, лучше есть натуральное белое куриное мясо, бобовые, различные крупы, нежирную говядину, которые содержат большое количество полезного белка.К популярным продуктам слабого пола, сидящего на диете относят мюсли из овсяных хлопьев и сухофруктов, в которых немало сахара. Поэтому, по мнению гипнологов, полезней обыкновенная отварная овсянка, приготовленная на воде с добавлением домашних сухофруктов. А любителям пшеничного хлеба необходимо помнить о содержании клейковины, замедляющей похудание. Поэтому лучше заменить пшеничные изделия лавашем. Довольно калорийным продуктом являются и популярные у «любителей диеты» суши, главным их ингредиентом является рис, а в отдельных - жирная рыба. Поэтому гипнологи советуют не вестись на рекламу, а сбалансировать рацион и есть все, но только в меру, исключив из рациона наиболее жирный фаст-фуд.