«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Скандальный блогер Лена Миро не один раз выступала с критикой команды поддержки Владимира Путина. Она отмечала, что не имеет ничего против действующего президента РФ, однако не видит ничего хорошего в том, как именно проводится агитация за него.

Ирина Летинская

Так, Лена Миро раскритиковала концерт-митинг в поддержку Путина, указав, что не увидела у тех, кто там выступал, настоящих эмоций. Блогер заявила, что артисты занимались просто «чёсом публики», чтобы в итоге уехать отдыхать заграницей. Она отметила, что, естественно, никому не запрещено выражать своё хорошее отношение к президенту России, но не правильно, когда это делается настолько искусственно.Однако, по всей видимости, ничего не изменилось, и теперь блогер заявила, что и вовсе не пойдёт голосовать. Теперь волна её недовольства направилась в сторону участниц и ведущих шоу «Дом-2». Лена Миро вспомнила, что в 2012 году все дамы из скандального проекта выступали против Путина, когда он объявил, что пойдёт на третий срок.Прошло шесть лет, и теперь неожиданно «Дом-2» в лице, в частности, Ольги Бузовой на стороне действующего президента. Лена Миро подчеркнула, что она «против цирка». «Если на выборы зовёт Бузова, я не пойду на них даже под угрозой расстрела», - выразилась блогер. Ведущую «Дома-2» Лена Миро назвала «насекомым», отмечая, что такой персоной не стоит пытаться «приманить на выборы». Интернет-знаменитость подчеркнула, что такими людьми, как Бузова, агит-команда Путина просто его подставила, и «все думающие люди» не захотят идти голосовать.Поклонники Лены Миро частично с ней согласились, отметив, что действительно ведущую «Дома-2» явно нельзя назвать тем человеком, который способен убеждать заполнять бюллетени. Однако большинство из них подчеркнули, что явка на выборы из-за такого действительно может снизиться. Впрочем, некоторые с ними не согласились, считая, что голосовать точно пойдут поклонники той же Ольги Бузовой, которым всё равно на «цирк». Однако они выразили сомнение в том, насколько это будет красиво со стороны.Скандальный блогер, отвечая им, ещё раз подчеркнула, что следующие выборы лучше бы делать без такой агитации. Она отметила, что подобного рода действия с привлечением весьма неоднозначных персон, вроде Ольги Бузовой, всегда будут отвращать некоторую часть населения.