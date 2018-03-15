«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Известный блогер Лена Миро не оставила без внимания недавний скандал на дебатах, фигурантами которого в очередной раз стали Владимир Жириновский и Ксения Собчак. Ситуация, произошедшая в студии во время дебатов, была воспринята публикой с разных сторон, но Миро сделала для себя вывод, что у единственной женщины-кандидата теперь не осталось никаких шансов победить в политической гонке.

Анна Лисичкина

Писательница несколько жестко прокомментировала поведение Собчак, а также напомнила, что светская львица всегда оставалась в «привилегированном» положении, начиная с детства и продолжая различными телешоу. По словам блогера, Ксении давали слово, затихали во время ее выступлений и монологов, но на дебатах такого не произошло. Как могли наблюдать зрители, проявить уважение к кандидату Собчак и дать ей слово не соизволил ни один мужчина в студии, а ведущий лишь пожал плечами и указал на законы и свое бессилие повлиять на ситуацию.Тем не менее, главной претензией Миро стали не только слезы телеведущей и политика, ведь женщина может проявлять свои эмоции намного чаще, чем это делают мужчины. Блогер подчеркнула, что в глазах избирателей Собчак окончательно опустилась в самый низ, ведь она поняла, что больше не является VIP-персоной, и слова Ксении никто не даст. Самое страшное – это то, что в будущем у потенциального президента могут возникать более серьезные проблемы и сложности, с которыми должен будет справляться сильный человек, не имеющий склонности к «нытью», по мнению писательницы. Миро считает, что Собчак за ее слабохарактерность и ряд других недостаток не изберут в президенты никогда в жизни.Подписчики скандальной Лены Миро прокомментировали ее мысли, и у многих комментаторов размышления совпали с заключением кумира. По словам российских избирателей, они не смогут доверить управление страной женщине, которая на узкой арене не способна дать отпор обидчикам. Кто-то отметил, что на мировой площадке нет таких хамов, как Жириновский, но другие подчеркнули, что есть Трамп, что не на пользу Ксении. Тем не менее, к общему заключению комментаторы не пришли и многие посочувствовали Ксении Собчак, а также подчеркнули, что кандидата в президенты действительно пытаются «вытравить» из предвыборной гонки.