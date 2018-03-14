Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

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Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

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Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Сегодня, 14:36
Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поведала правду о том, как у неё с рождением детей. В настоящее время у артистки их трое. Самая младшая, дочь по имени Чикаго, родилась 15 января 2018 года, и её выносила не Ким Кардашьян. Знаменитость призналась, что не смогла физически это сделать самостоятельно, поскольку и при второй беременности едва не умерла. Для третьего ребёнка задействовали суррогатную мать, хотя сама звезда подчёркивает, что считает такое определение неправильным. Женщина занималась вынашиванием дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста, однако был задействовал генетический материал обоих артистов. Знаменитость утверждает, что суррогатной матерью ту особу следовало бы называть в том случае, если бы применяли только частицу супруга.

 

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

 

Ким Кардашьян вспомнила подробности своих собственных родов. Когда ребёнок родился, плацента не вышла наружу, и артистка едва не умерла. Врачам пришлось вручную доставать все остатки, что обернулась адской болью, а также вызвало чувство глубокого отвращения у знаменитости. Светская львица подчёркивает, что она ненавидит быть беременной, это тяжелейшая форма испытаний в её случае.

Тем не менее, артистка надеется, что будет четвёртый ребёнок, и его она родит самостоятельно. Ещё больше детей Ким Кардашьян не желает, поскольку думает, что в таком случае слишком много будет уделять внимания им, а на мужа его не останется. Артистка подчеркнула, что у них с Канье Уэстом полный баланс в отношениях, мир и покой. Рэпер всегда поддерживает свою супругу, когда ей очень плохо, и она счастлива быть с ним.

Правда, в Сети не все в этом уверены. Были слухи о размолвках звёздного семейства из-за родственников, образа жизни Ким Кардашьян, а также подозрения, что у Канье Уэста есть другая. Однако полного подтверждения такие разговоры не получили. Супруги всячески старались пресечь подобные слухи. По альтернативной версии, у Ким с Канье действительно не всё так гладко, однако ради репутации они притворяются счастливой парой. Так или иначе, но у семейства теперь трое детей, а в будущем может быть и ещё один ребёнок. Правда, некоторые критикуют то, что Ким Кардашьян, несмотря на такое положение, не думает о скромности и продолжает сниматься обнажённой. Некоторые люди рекомендуют артистке немного остепениться, чтобы потом детям «не было стыдно».
Ирина Летинская
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