Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Марина Зудина, известная актриса театра и кино, и супруга Олега Табакова в студии Бориса Корчевникова не скрывала семейных тайн. Участие в программе «Судьба человека» стало для Марины поводом откровенно поделиться подробностями своей семейной жизни. В частности, она рассказала, почему в их паре с Табаковым долго не было детей.

По мнению актрисы, каким бы счастливым событием ни было рождение детей, оно представляет собой испытание для родителей, и пройти его можно только если чувства в паре настоящие. Поэтому, по молодости лет, она была не готова проходить через такое. Марина рассказала, что до сих пор сильно сожалеет о своем поступке, из-за которого у них с Олегом Павловичем нет старшей дочери или сына. Мечтой актрисы, как оказалось, было трое детей. Но судьба распорядилась иначе - будучи молодой девушкой, не готовой к такой ответственности, Зудина отказалась от самой первой возможности стать матерью и сделала аборт.Марина сказала, что не видит в этом поступке ничьей вины, кроме своей собственной, но горькие сожаления по этому поводу они с мужем испытывают на двоих. Позднее она сильно раскаялась в этой ошибке. Зудина рассказала, что, прочитав потом книгу об ощущениях нерожденного ребенка, она проплакала три дня. Как отметила актриса, жизнь учит мудрости, а для этого люди сначала совершают ошибки,а уже потом делают из них выводы. При этом очень важно уметь признавать свою вину и просить прощения.Позднее, когда Табакову исполнилось 60 лет, Зудина родила ему сына Павла, а спустя 11 лет - дочь Машу. Марина в шутку заметила, что в их семье любят интересные подарки, так вот самые оригинальные из них дорогому супругу преподносила именно она - Павел родился как раз к юбилею отца, а дочку Марина хотела родить к 70-летию Табакова, но Маша родилась на год позже.Несколько раньше, на передаче Андрея Малахова «Сегодня вечером», Олег Табаков рассказал, почему потерпел фиаско его первый брак - с актрисой Людмилой Крыловой. Как выяснилось. Трещину отношения дали из-за нетерпимости супруги к собакам. Пока Олег Павлович находился на гастролях, Людмила раздавала столь любимых им питомцев направо и налево. Табакова до глубины души огорчало такое поведение. Хотя его вторая жена, Марина Зудина не поддержала такую точку зрения, оправдав такие поступки Крыловой не меньшей занятостью на работе и с детьми, тогда как собаки тоже требовали к себе внимания.