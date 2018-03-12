ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

30 ноября прошлого года в Бразилии очевидцем сделаны несколько фотографий темной слезы, похожей на НЛО. При увеличении снимка, вокруг НЛО заметны очертания нечеткого облака, такое впечатление, что это облако образовано НЛО специально, чтобы скрыть свои наблюдения за городом в Бразилии. 10 февраля прошлого года в Киллингтоне штат Вермонт в США зафиксировали передвижение белого НЛО.

Януш Серпнень

Американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A-18 «Супер Хорнет» ВМС США снял НЛО над водами восточного побережья США в 2015. Два шара НЛО были замечены в результате записи над горой в штате Нью-Джерси США в марте этого года.Кроме того уфолог опубликовал еще один большой видео и фото отчет, сделанных самолетом ВМФ США кадров с необработанными снимками НЛО передвигающегося над водой на высокой скорости. У 4-стороннего ромбовидной формы НЛО не было ни крыльев, ни лопастей, а способ его передвижения был непонятен.На этих фотографиях виден орел и пара шарообразных НЛО в небе над деревьями. По мнению уфолога НЛО очевидно заинтересовала птица и следуя за ней они записывали ее действия и поведение. Эти сферы, как видно из снимка маленьких размеров, в этом можно убедится, сравнив их с самой птицей.По мнению Скотта Уоринга эти кадры являются стопроцентным доказательством того, что инопланетяне существуют и контролируют все и вся на этой планете. Он не может понять, почему от общественности скрывают правду и считает это очередным заговором.Далее уфолог демонстрирует снимок лунной базы, обнаруженный неизвестным китайцем. Снимок НЛО сделан с орбитального корабля в феврале 2012 года. Обновил его уфолог 10 марта этого года. Со слов Скотта некоторые силы в Китае тоже пытаются помешать общественности видеть НЛО, поэтому он опубликовал снимок снова. Уфолог утверждает, что китайские мистификации не отличаются от американских.Если верить этому отчету, утверждает Скотт, то базы на Луне похожие на эту, он видел сам, а это значит, что китайцы теперь знают о существовании инопланетян, и, вероятно, уже были с ними в контакте. Это объясняет то, почему у них в последнее время увлеклись поиском инопланетян, но в то же время скрывают факты от общественности.Скотт Уоринг сообщает, что у него появились сведения, что Китай вскоре планирует опубликовать снимки сделанные ОКК Chang'E-2. На снимках четко видно здания и различные сооружения на поверхности Луны. Источник уфолога утверждает, что NASA преднамеренно бомбило важные районы Луны, пытаясь уничтожить древние артефакты и объекты.Фотографии, которые планируют открыть общественности в ближайшие недели или месяцы, ясно демонстрируют попытки NASA уничтожить правду. На них видны кратеры после ядерных ударов и остатки мусора в результате взрывов. Китай продвигается к полному раскрытию внеземной реальности, если эти изображения и будущие проверки подтвердят подлинность, то NASA должны привлечь за мошенничество и измену.