Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

В настоящее время в мире происходит масса событий, которые имеют прямое или косвенное влияние на общество. В связи с этим, эксперты из разных страны решили провести опросы, насколько счастливыми себя чувствуют люди, после чего были получены противоречивые результаты, с которыми публика была ознакомлена.

Анна Лисичкина

Со слов специалистов, «счастливых людей» в мире становится больше в последнее время, и лучшие результаты показывают жители Англии. Более того, как удалось выяснить социологам, женщины удовлетворены своей жизнью больше, чем мужчины в тех же регионах. Исследовательские п=группы пытались выяснить, с чем связаны такие показатели, и удалось узнать, что уровень счастью граждан тесно связан с экономическим положением страны на мировой арене, общими показателями государства за последнее время. В тех странах, которым удалось выйти из кризиса за небольшой промежуток времени, счастливых людей было выявлено больше.Дальнейшие подведения итогов также показали, что женщины счастливее, но в то же время более обеспокоены своим будущим, чем мужская половина общества. Данный фактор специалистам до конца объяснить не удалось, но здесь свою роль сыграли гендерные характеристики, ведь женщин понять иногда не могут даже они сами. Тем не менее, социологи попытались более точно приблизиться к ответу, в чем им помогли другие опросы. Выяснилось, что в последние несколько лет менее обеспокоенными считались молодые люди от 16 до 19 лет, а в данный момент чувствовать себя более спокойно стали представители совершенно противоположной возрастной категории – пенсионеры от 70 до 74 лет.Уровень обеспокоенности счастливых женщин специалисты объяснили также и с другой стороны. В опросе участвовало немало матерей, которые считали себя счастливыми, ведь в их жизни появился младенец, но это одновременно стало причиной увеличения стресса в жизни респондентов. Следовательно, общие показатели уровня жизни со временем растут, но есть и отдельные регионы, где счастливыми себя считает все меньше людей. Среди таких стран оказалась Сирия, а также Украина и Центрально-Африканская республика, а Россия из 155 государств попала в первые полсотни стран со средними показателями уровня счастья.