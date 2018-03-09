10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба Новый тизер: Гринч вновь похитит Рождество Михаил Ефремов задержал спектакль в Самаре и послал зрителей матом
| | 10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Сегодня, 19:00
Эксперты решили узнать доступность iPhone X для жителей разных стран. Так, смартфон американской компании Apple в России в официальных яблочных магазинах с памятью 64 Гб стоит около 80 тысяч рублей, а с памятью 256 Гб - от 92 тысяч рублей. Выходит, на iPhone X в 64 Гб понадобится около трех с половиной средних зарплат, а с памятью 256 Гб - более четырех.

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

 

Сколько же россиянам придется копить на флагманские модели от Apple, откладывая ежемесячно - по пять тысяч рублей? Выходит, что на дешевый гаджет копить надо будет год и четыре месяца, а на более дорогой собирать придется полтора года. Поэтому новинку «яблочных» не отнесешь к легко доступным товарам. Но наименее доступен этот гаджет все же в Индии, если брать среднюю зарплату в этой стране, то местным жителям понадобится чуть меньше 10 зарплат, чтобы приобрести флагман яблочных. На две зарплаты меньше истратят в Абхазии, где на iPhone X понадобится 8 зарплат.

А вот наиболее доступен флагман в Швейцарии, где на его приобретение уйдет всего на всего шестая часть зарплаты. За ними идут почти на одном уровне Испания, Гонконг, ОАЭ и Тайвань, где на него уйдет приблизительно около половины зарплаты. Чуть меньше средней зарплаты отдадут за флагмана в Португалии, тогда как у Чехов для этой же цели понадобится чуть больше месячной зарплаты. Поляки истратят 5/4 зарплаты, а по полторы средних зарплаты понадобится венграм и не намного больше в КНР. Почти две зарплаты необходимо будет потратить на гаджет мексиканцам.

Ранее в прессе проскакивала ужасающая статистика, что почти половина россиян приобретает iPhone X в кредит. В принципе, в желании купить гаджет в рассрочку - нет почти ничего плохого. А почти, так потому, что никто не застрахован от вероятности - оказаться без гаджета, но с долгом, а вот платить за воздух вряд ли кто захочет.

Естественно, что все салоны связи сейчас на пару лет сулят страховку от потери и поломки, но необходимо знать, как это действует. Ведь после оплаты взноса нет никакой гарантии, что потом вам не откажут ещё на стадии экспертизы. И не сообщат о том, что вы сами виноваты. Либо вас оставят без гаджета до того времени, пока окончательно не выяснят всех подробностей поломки, кражи, потери и т. д. К тому же с поломкой тоже не все просто, так как ремонт могут растянуть на несколько недель.
Януш Серпнень
Новости по теме
Цены на iPhone 8 в России неожиданно обвалились почти на 20%
Цены на iPhone 8 в России неожиданно обвалились почти на 20%

В РФ замечается сильное падение цен на брендовый смартфон Apple iPhone 8. Сейчас телефон американской компании может быть приобретен каждым желающим за 45

В России существенно подешевел самый дорогой IPhone
В России существенно подешевел самый дорогой IPhone

В России существенно подешевел самый дорогой смартфон американской компании Apple – iPhone 7 Plus со встроенной памятью объемом 256 ГБ. Стоимость гаджета в

Самая дорогая модель iPhone 7 будет стоить 90 тысяч рублей
Самая дорогая модель iPhone 7 будет стоить 90 тысяч рублей

Корпорация Apple планирует ввести в продажу новые версии смартфонов. iPhone 7, iPhone 7 Plus, а также iPhone 7 Pro увидят свет уже в текущем году.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости