10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Эксперты решили узнать доступность iPhone X для жителей разных стран. Так, смартфон американской компании Apple в России в официальных яблочных магазинах с памятью 64 Гб стоит около 80 тысяч рублей, а с памятью 256 Гб - от 92 тысяч рублей. Выходит, на iPhone X в 64 Гб понадобится около трех с половиной средних зарплат, а с памятью 256 Гб - более четырех.

Януш Серпнень

Сколько же россиянам придется копить на флагманские модели от Apple, откладывая ежемесячно - по пять тысяч рублей? Выходит, что на дешевый гаджет копить надо будет год и четыре месяца, а на более дорогой собирать придется полтора года. Поэтому новинку «яблочных» не отнесешь к легко доступным товарам. Но наименее доступен этот гаджет все же в Индии, если брать среднюю зарплату в этой стране, то местным жителям понадобится чуть меньше 10 зарплат, чтобы приобрести флагман яблочных. На две зарплаты меньше истратят в Абхазии, где на iPhone X понадобится 8 зарплат.А вот наиболее доступен флагман в Швейцарии, где на его приобретение уйдет всего на всего шестая часть зарплаты. За ними идут почти на одном уровне Испания, Гонконг, ОАЭ и Тайвань, где на него уйдет приблизительно около половины зарплаты. Чуть меньше средней зарплаты отдадут за флагмана в Португалии, тогда как у Чехов для этой же цели понадобится чуть больше месячной зарплаты. Поляки истратят 5/4 зарплаты, а по полторы средних зарплаты понадобится венграм и не намного больше в КНР. Почти две зарплаты необходимо будет потратить на гаджет мексиканцам.Ранее в прессе проскакивала ужасающая статистика, что почти половина россиян приобретает iPhone X в кредит. В принципе, в желании купить гаджет в рассрочку - нет почти ничего плохого. А почти, так потому, что никто не застрахован от вероятности - оказаться без гаджета, но с долгом, а вот платить за воздух вряд ли кто захочет.Естественно, что все салоны связи сейчас на пару лет сулят страховку от потери и поломки, но необходимо знать, как это действует. Ведь после оплаты взноса нет никакой гарантии, что потом вам не откажут ещё на стадии экспертизы. И не сообщат о том, что вы сами виноваты. Либо вас оставят без гаджета до того времени, пока окончательно не выяснят всех подробностей поломки, кражи, потери и т. д. К тому же с поломкой тоже не все просто, так как ремонт могут растянуть на несколько недель.