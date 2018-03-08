Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

В современном мире наряду с другими важными аспектами семейной жизни и взаимоотношений стоит именно интим, и с этим нельзя не согласиться. Множество соблазнов за порогом дома, а также другие провокации, заставляют мужчин и женщин уделять половинке достаточно внимания, и секс здесь играет значительную роль.

Анна Лисичкина

Ученые спорят ни один год, как разнообразить интимную жизнь, чем удивлять партнера, с помощью чего можно завлекать любимых в постель и прочее. Одним из пунктов рассмотрения выступил вопрос о лучшем времени для секса, и ответов у экспертов на этот счет сразу несколько. Два мнения относительно утреннего секса практически завели публику в тупик, но можно постараться выяснить, чем именно привлекает это время суток страстных любителей разнообразия, и по каким причинам многие отказываются от утреннего развлечения.С одной стороны, именно утром человек еще не успел расстроиться, испытать неудачу и начать думать о работе, поэтому важному занятию сможет отдаться целиком. Более того, своеобразная зарядка с партнером может не только пробудить человека, а и обеспечит его зарядом энергии на весь день. Но это, скорее всего, единичные плюсы утреннего секса, и недостатков у этого процесса намного больше, чем кажется на первый взгляд.Одним из негативных моментов в данном вопросе считается именно процесс пробуждения, и многие действительно с трудом могут открыть глаза, и куда уже там интимной близости. Даже страстные нашептывания приятных вещей со стороны партнера могут оказаться бессильными, если пробудиться и возбудиться нет и желания. Тем не менее, иногда есть исключения, но это происходит не так часто, как хотелось бы жаворонкам.Другой негативный момент – гигиена, и для многих эта тема также весьма болезненна. Не секрет, что большинство женщин не позволяют себе предстать перед любимым без макияжа, а если это утро, зубы не почищены, а посторонние запахи смущают – секса не будет. Компромисс найти можно, но увы, желание у возбужденного партнера может погаснуть после часов ожидания любимой из душа.Один из наиболее главных недостатков секса в утреннее время является плохой уровень возбудимости у многих дам, как бы печально это не звучало. Так же помешать может чувство, что партнера просто не желают, и тогда интимное приключение может превратиться в попытку понять, что не так. Для пар, находящихся в серьезных отношениях, следует предварительно обсудить вопрос времени для секса, и тогда конфузов в интимной жизни может не возникнуть.