«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Завершая дальневосточный гастрольный тур Ольга Бузова поместила в социальных сетях несколько фото, на которых она без макияжа стоит у ворот в Тихий океан на берегу самой большой в мире глубоководной бухты. Более двенадцати миллионов подписчиков не пропустили случая пообщаться со своим кумиром.

Гастроли оказались сложными для телезвезды. Домой она возвращается с травмами душевной и физической. Выступая в Петропавловске-Камчатском, Бузова серьезно травмировала колено, и ей после концерта даже пришлось вызывать скорую помощь. Вначале она не могла даже ходить, но затем потихоньку начала передвигаться самостоятельно, но при этом сильно прихрамывала.Находясь на гастролях, Бузова узнала, что снова осталась без наград недавней премии «ЖАРА» в Москве. Несмотря на то, что народное онлайн-голосование в социальных сетях принесло Ольге победу сразу в двух номинациях: «Прорыв года» и «Танцевальное видео». Ни одной из них она так и не была удостоена, ибо в момент церемониала вручения наград отдельное «звездное» голосование обошло ее стороной.Комментируя в соцсетях, Бузова написала, что уже привыкла к такому и благодарит всех, кто за нее голосовал, ведь победа не главное, а главное то, что она в сердцах своих поклонников. Снимки Бузовой традиционно вызвали огромный интерес и были отмечены почти миллионом лайков и десятком тысяч комментариев. Поклонники восторгались этими кадрами и просили побольше бы таких простых и хороших фото.«Вот и побывали мы на Камчатке через картинки. Да, с погодой не повезло немного, а так бы всю красоту увидели каковых на Камчатке множество. Жаль не видно вулканов и на океан не съездили. Вот там мощь и красота!», - такими были комментарии поклонников. Они также отметили, что на подобных снимках, Ольга Бузова без профессионального макияжа и может быть даже без косметики выглядит абсолютно естественной. У нее нет жеманных постановочных поз, тонны макияжа, она настоящая. Это и нравится фанатам, которые считают ее красивой. Ей также советовали пожалеть себя и отдохнуть, а публика никуда не денется, так как ее любят и не забудут.Кому-то не пришелся по нраву подобный образ певицы. Кто-то вообще удивлялся, как ее можно слушать, ведь это такое днище. Мол, ей уже все говорят, что бы она бросила свою карьеру певицы, ведь она петь не умеет.В ответ на это ей советовали, не слушать никого, ведь она самая лучшая, ей нужно верить в себя и свои силы и у нее все получится, она добьется всех целей. А люди всю жизнь будут делать больно и обидно, но надо не обращать внимания и всем доказывать, кто тут босс.