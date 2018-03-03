Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Лена изложила свою точку зрения на референдум и все, что его окружает. В частности, она заявила, что, пойдут ли россияне на выборы или нет, и как они проголосуют, уже не влияет на общий результат. Вопрос лишь в том, хотят ли они чувствовать себя холопами и рабами. Миро не настаивала на том, чтобы склонить пользователей в чью-либо сторону - по ее словам, она хотела только донести до них информацию о тотальном «подкупе» отечественных звезд, происходящем сейчас.

Блогер привела несколько примеров, начав с Тимати, который не только участвует в рекламе, но и активно зазывает своих фанатов идти на выборы - взамен рэперу было обещано проведение концерта его группы в Олимпийском. Бесплатные билеты на концерт были предложены молодежи, которая пойдет на выборы. Молодое поколение также потчуют бургерами в закусочной все того же Тимати, но Миро выразила неуверенность в том, что молодежь с большим энтузиазмом побежит голосовать. Хотя, не исключила, что все-таки определенную явку на выборах молодые люди сделают, но сам метод уже заставляет задуматься.Пользователи весьма активно включились в обсуждение политических проблем родного государства и всего, что касается выборов. Разгорелись дискуссии о том, насколько хорошо россияне живут сейчас, и как жилось раньше. Сторонников и противников качества нынешней жизни оказалось примерно поровну, хотя аргументы с обеих сторон приводились достаточно весомые. Пессимистично настроенные граждане заявляли, что на выборы не пойдут, потому что уверены, что за них уже все решили, а их оппоненты настаивали, что действующий президент провел огромную работу и достоин, чтобы руководить страной и дальше.Многие пользователи отметили, что слишком уж явным стало участие знаменитостей в предвыборной кампании, и это не может не наводить на мысли о том, что ими двигают не только переживания за будущее своей страны. Также немало комментариев было посвящено способам привлечения молодежи к участию в голосовании - билеты на концерт Максима Галкина и даже розыгрыш «айфона», чего только не обещают молодым, чтобы получить их голоса.Основная масса комментаторов сошлась во мнении, что кандидатов в президенты, как таковых, и нет. Те единицы, которые якобы противопоставляются нынешнему президенту, на самом деле не могут составить ему достойной конкуренции, и это понятно даже школьникам. Основной заботой участников дискуссии было будущее нашей страны и детей.