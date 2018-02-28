NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Сегодня, 13:53
Специалисты из американского аэрокосмического агентства NASA заявили, что на Земле могут оказаться инопланетные вирусы, переносимые космонавтами с орбиты. Эти микроорганизмы, как считают эксперты, могут быть с Энцелада, шестого по размеру спутника газового гиганта Сатурна. Учёные из NASA считают, что на этом небесном теле может иметься жизнь. Что представляет собой Энцелад? Это ледяной объект, имеющий в то же время высокую гидротермальную активность. Из множества отверстий извергается водяной пар и частички льда из океана, скрытого под поверхностью луны Сатурна.

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

 

Теория о том, что у некоторых спутников крупных планет могут быть такие жидкие океаны, достаточно популярна. В основном, основывается это на особенностях колебания объектов, однако проверить такое в настоящее время не возможно. С другой стороны, у Энцелада ситуация более ясная, поскольку только у него есть такая гидротермальная активность. Специалисты из американского аэрокосмического агентства NASA предполагают, что в шлейфе спутника Сатурна могут быть некоторые органические соединения, летучие газы, двуокись и моноксид углерода, соли и диоксид кремния.

Микробы на нашей планете либо производят такое сами, либо используют подобные вещества для роста. Это наводит экспертов на мысль, что на Энцеладе не просто есть подповерхностный океан, но там даже возможна жизнь. Соответственно, несмотря на то, что со стороны данный спутник кажется таким же «негостеприимным», как и другие Луны Сатурна, многие специалисты расценивают его, как главного кандидата на роль объекта, где есть внеземные существа.

Правда, многие сомневаются, что там могло бы зародиться нечто большее, чем микробы или другие какие-то примитивные создания. Однако учёные заявляют, что такие бактерии могли бы переноситься далеко по космосу, достигая даже Земли с помощью астронавтов-носителей. Именно так на планету теоретически попадают инопланетные вирусы.

Характерно, что некоторые специалисты считают – хоть микроорганизмы Энцелада и обладают, очевидно, большей способностью к выживанию, чем земные, однако последние гипотетически могли бы прижиться на спутнике Сатурна. Это проверяли в лабораторных условиях, отмечая, в то же время, что стопроцентной вероятности такого пока не имеется.
Ирина Летинская
Новости по теме
Зонд Cassini заснял свой последний полет мимо Энцелада
Зонд Cassini заснял свой последний полет мимо Энцелада

Зонд Cassini заснял свой последний полет мимо Энцелада, спутника Сатурна. Детальные снимки переданы на Землю в NASA. 

NASA опубликовало новое изображение спутника Сатурна
NASA опубликовало новое изображение спутника Сатурна

Официальный снимок спутника Сатурна Энцелада накануне был размещен американским космическим ведомством NASA на своем официальном интернет-ресурсе. Стоит

NASA: 28 октября «Кассини» пройдет через водяной шлейф Энцелада
NASA: 28 октября «Кассини» пройдет через водяной шлейф Энцелада

Космическое агентство NASA сообщает, что 28 октября аппарат «Кассини» совершит исторический полет над поверхностью спутника Сатурна Энцелада. Зонд пройдет на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости