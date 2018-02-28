NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Специалисты из американского аэрокосмического агентства NASA заявили, что на Земле могут оказаться инопланетные вирусы, переносимые космонавтами с орбиты. Эти микроорганизмы, как считают эксперты, могут быть с Энцелада, шестого по размеру спутника газового гиганта Сатурна. Учёные из NASA считают, что на этом небесном теле может иметься жизнь. Что представляет собой Энцелад? Это ледяной объект, имеющий в то же время высокую гидротермальную активность. Из множества отверстий извергается водяной пар и частички льда из океана, скрытого под поверхностью луны Сатурна.

Ирина Летинская

Теория о том, что у некоторых спутников крупных планет могут быть такие жидкие океаны, достаточно популярна. В основном, основывается это на особенностях колебания объектов, однако проверить такое в настоящее время не возможно. С другой стороны, у Энцелада ситуация более ясная, поскольку только у него есть такая гидротермальная активность. Специалисты из американского аэрокосмического агентства NASA предполагают, что в шлейфе спутника Сатурна могут быть некоторые органические соединения, летучие газы, двуокись и моноксид углерода, соли и диоксид кремния.Микробы на нашей планете либо производят такое сами, либо используют подобные вещества для роста. Это наводит экспертов на мысль, что на Энцеладе не просто есть подповерхностный океан, но там даже возможна жизнь. Соответственно, несмотря на то, что со стороны данный спутник кажется таким же «негостеприимным», как и другие Луны Сатурна, многие специалисты расценивают его, как главного кандидата на роль объекта, где есть внеземные существа.Правда, многие сомневаются, что там могло бы зародиться нечто большее, чем микробы или другие какие-то примитивные создания. Однако учёные заявляют, что такие бактерии могли бы переноситься далеко по космосу, достигая даже Земли с помощью астронавтов-носителей. Именно так на планету теоретически попадают инопланетные вирусы.Характерно, что некоторые специалисты считают – хоть микроорганизмы Энцелада и обладают, очевидно, большей способностью к выживанию, чем земные, однако последние гипотетически могли бы прижиться на спутнике Сатурна. Это проверяли в лабораторных условиях, отмечая, в то же время, что стопроцентной вероятности такого пока не имеется.