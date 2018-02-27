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"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

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| | "Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

Сегодня, 13:48
Дана Борисова известна, как телеведущая, а также самая популярная блондинка российского телевидения. Она вела разные проекты, прославившись своим особым стилем, и мнение о ней было разное. Однако потом обнаружилась зависимость от алкоголя и наркотиков, и Дана Борисова оказалась в статусе практически «бывшей телеведущей». Проблемы в семье и с финансами, лечение в реабилитационном центре в Таиланде – и совсем не хорошая слава.

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

 

Дана Борисова вернулась, однако пока не известно, чтобы она получила возможность снова вести какую-то программу. Артистка теперь бывает на разных шоу в качестве гостьи. В Сети некоторые её даже сравнивают с Дианой Шурыгиной – упоминание Борисовой в том или ином контексте, особенно скандальном, приносит популярность проекту не меньше, чем та же ситуация с изнасилованной девушкой из Ульяновска.

Вместе с тем, сама телеблондинка постоянно пишет, что хочет восстановить свою прежнюю репутацию, однако не последним пунктом стоит и зарабатывание денег. Они нужны артистке, чтобы выплачивать алименты бывшему супругу на дочку, а также для жилья и погашения долгов, которые у Даны Борисовой, по слухам, остались.

Одним из вариантов восстановления финансового благополучия стало участие в программе «Кто хочет стать миллионером». Дана Борисова сообщила, что ей вместе с Александром Гудковым, участником Comedy Woman, удалось выиграть полтора миллиона рублей. Артистка очень радовалась такой удаче, отметив, что ранее подобного не случалось, а также отметила степень вероятности такого на самой программе: «Первый случай за 6 съёмочных дней».

Эта запись показалась интернет-пользователям весьма спорной. Одни порадовались за Дану Борисову, интересуясь, что именно она планирует делать с выигранными деньгами, а вот другие резко раскритиковали. «Юлиана Караулова 3 лимона там выиграла и особо не афишировала», - заметила одна подписчица. Стоит отметить, что Александр Гудков, в отличие от Даны Борисовой, у себя на странице также умолчал о таком успешном участии в шоу «Кто хочет стать миллионером».

Из-за этого интернет-пользователи сделали выводы, что телеблондинка в очередной раз «пиарится», не имея на то причин. Безусловно, выигрыш – дело приятное, однако подписчики посчитали, что хотя бы в этом случае можно было бы Дане Борисовой и поскромнее себя вести, а не тут же обо всё рассказывать. Некоторые предрекли, что скоро телеблондинка просто исчерпает свой «статус бывшей звезды», и ей придётся подумать о вообще других вариантах заработка, кроме участия во всевозможных программах.
Ирина Летинская
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