"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

Дана Борисова известна, как телеведущая, а также самая популярная блондинка российского телевидения. Она вела разные проекты, прославившись своим особым стилем, и мнение о ней было разное. Однако потом обнаружилась зависимость от алкоголя и наркотиков, и Дана Борисова оказалась в статусе практически «бывшей телеведущей». Проблемы в семье и с финансами, лечение в реабилитационном центре в Таиланде – и совсем не хорошая слава.

Ирина Летинская

Дана Борисова вернулась, однако пока не известно, чтобы она получила возможность снова вести какую-то программу. Артистка теперь бывает на разных шоу в качестве гостьи. В Сети некоторые её даже сравнивают с Дианой Шурыгиной – упоминание Борисовой в том или ином контексте, особенно скандальном, приносит популярность проекту не меньше, чем та же ситуация с изнасилованной девушкой из Ульяновска.Вместе с тем, сама телеблондинка постоянно пишет, что хочет восстановить свою прежнюю репутацию, однако не последним пунктом стоит и зарабатывание денег. Они нужны артистке, чтобы выплачивать алименты бывшему супругу на дочку, а также для жилья и погашения долгов, которые у Даны Борисовой, по слухам, остались.Одним из вариантов восстановления финансового благополучия стало участие в программе «Кто хочет стать миллионером». Дана Борисова сообщила, что ей вместе с Александром Гудковым, участником Comedy Woman, удалось выиграть полтора миллиона рублей. Артистка очень радовалась такой удаче, отметив, что ранее подобного не случалось, а также отметила степень вероятности такого на самой программе: «Первый случай за 6 съёмочных дней».Эта запись показалась интернет-пользователям весьма спорной. Одни порадовались за Дану Борисову, интересуясь, что именно она планирует делать с выигранными деньгами, а вот другие резко раскритиковали. «Юлиана Караулова 3 лимона там выиграла и особо не афишировала», - заметила одна подписчица. Стоит отметить, что Александр Гудков, в отличие от Даны Борисовой, у себя на странице также умолчал о таком успешном участии в шоу «Кто хочет стать миллионером».Из-за этого интернет-пользователи сделали выводы, что телеблондинка в очередной раз «пиарится», не имея на то причин. Безусловно, выигрыш – дело приятное, однако подписчики посчитали, что хотя бы в этом случае можно было бы Дане Борисовой и поскромнее себя вести, а не тут же обо всё рассказывать. Некоторые предрекли, что скоро телеблондинка просто исчерпает свой «статус бывшей звезды», и ей придётся подумать о вообще других вариантах заработка, кроме участия во всевозможных программах.